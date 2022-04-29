Хочете купити нерухомість у Туреччині? Тримайте ціни на квартири для українців
Попит на нерухомість у Туреччині зростає з кожним роком. Купівля житла у туристичній країні біля моря є вигідним вкладенням коштів. До того ж, ставши власником квартири або будинку в одному з турецьких міст, іноземці отримують можливість оформити дозвіл на проживання.
Що потрібно знати про покупку нерухомості в Туреччині українцям, які ціни на житло в цій країні – читайте у матеріалі Styler.
Як купити квартиру в Туреччині
На сайтах агенцій нерухомості та онлайн-порталах оголошень можна підібрати різні варіанти житла у всіх регіонах Туреччини – від відомих курортів та великих міст до маленьких населених пунктів, де пропонують квартири за найвигіднішою ціною.
Найбільш відвідувані інтернет-ресурси з пропозиціями від ріелторів та власників:
- emlakjet.com - сайт турецькою мовою з оголошеннями від агенцій, є карта, фільтри за типом бажаної площі, кімнат і т.д.
- hepsiemlak.com - оголошення з докладним описом та фото житла, пропозиції про продаж будинків, квартир, землі. У ресурсу є мобільний застосунок.
- sahibinden.com – популярний турецький сайт оголошень з пропозиціями від власника. Також можна шукати житло у додатку sahibinden для смартфона.
- turkeyhomes.com - пропозиції про продаж квартир, пентхаусів у різних регіонах Туреччини.
- propertyturkey.com - нерухомість у Туреччині від ріелторів. Житло у новобудовах, вторинний ринок, будинки.
Вартість нерухомості в Туреччині
Для тих, хто збирається переїжджати до Туреччини на постійне місце проживання, актуально розглянути варіанти нерухомості в економічно розвинених регіонах. Наприклад, у Стамбулі, Анкарі, Ізмірі, Денізлі.
Проте середня вартість квадратного метра житла в Стамбулі – одна з найвищих у Туреччині та становить 406 євро. Усереднена вартість квартири - 46690 євро.
Фото: квартири у Стамбулі (emlakjet.com)
Престижними районами Стамбула вважаються Башакшехір, Бейлікдюзю, Шишлі та Кагитхан у європейській частині міста. Ускюдар, Кадикей, Санджактепе та Бейкоз – гарні райони азіатської частини Стамбула.
Нижчі ціни - в районі Есеньюрт. Студії в Есеньюрті можна знайти за 370 тисяч лір (23,6 тисячі євро).
Фото: ціни на житло в Есеньюрті (hepsiemlak.com)
За даними порталу endeksa, середня ціна квадратного метра в Анкарі – 195 євро. Квартира в Анкарі коштуватиме від 24 тисяч євро.
В Ізмірі квадратний метр житла коштує 354 євро. Студії площею до 25 квадратних метрів у будівлі 90-х років будівлі можна знайти за вигідною ціною від 290 тисяч лір (близько 18,5 тисячі євро).
Фото: нерухомість в Ізмірі (hepsiemlak.com)
Ціна житла на курортах Туреччини
Найпопулярніші курортні міста: Анталія, Аланья, Фетхіє, Бодрум, Кемер, Сіде. Житло біля моря – чудовий варіант для інвестицій. Хоча ціни на нерухомість тут – найвищі у Туреччині.
Середня ціна за квадратний метр житла в провінції Анталія (міста Анталія, Аланья, Сіде, Кемер) – 348 євро, середня вартість квартир – 42 тисячі євро.
Але є й вигідні варіанти. Студія в Аланії 45 кв.м коштуватиме від 420 тисяч лір (близько 27 тисяч євро). Будинок на околицях Аланії (Ісмаїллі, 15 км до моря) площею до 100 кв.м з 3 кімнатами пропонують за 46 тисяч євро.
У провінції Мугла, де розташовані курорти Бодрум, Фетхіє, Мармаріс, вартість квадратного метра становить 724 євро, середня ціна квартир – 90 тисяч євро.
Фото: апартаменти в провінції Анталія (hepsiemlak.com)
Важливі нюанси для українців
Згідно з турецьким законодавством, придбання нерухомості в країні дає право всім іноземним громадянам отримати дозвіл на проживання терміном на рік.
Крім того, інвестиції в нерухомість у сумі 250 тисяч доларів дозволють іноземцю оформити громадянство Турецької Республіки. При цьому неважливо, це буде покупка однієї або декількох квартир - має значення загальна сума. Продати таку нерухомість можна буде через 3 роки, не втрачаючи статусу громадянина Туреччини.
Особливості турецьких квартир
При пошуку житла в турецьких багатоповерхівках варто врахувати позначення типів квартир:
- квартири студії (1+0)
- двокімнатна квартиру (1+1)
- квартири для сім'ї (2+1)
- бюджетні вілли (3+2), елітні будинки (4+2).
У більшості багатоповерхівок немає центрального опалення. У холодний сезон квартири обігрівають кондиціонером, також встановлюють "теплу підлогу". Майже у всіх багатоквартирних апартаментах є балкон або тераса.
У житлових комплексах розвинена інфраструктура – у підвалі будинку може бути спортзал з тренажерами, лазня хамам, а у дворі – басейн, дитячий та спортивний майданчики.