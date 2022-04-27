Як українцям купити нерухомість в Італії: ціни на квартири і будинки

Ринок нерухомості Італії пропонує різноманітні варіанти житла. Стати власником квартири чи будинку у цій мальовничій країні за вигідною ціною можуть і українці.

Styler розповідає про нюанси покупки нерухомості в Італії - в яких регіонах найдешевше житло, де шукати оголошення про продаж квартир.

Що потрібно знати про купівлю житла в Італії

Іноземці мають рівні права з громадянами країни щодо придбання нерухомості. Таким чином, для покупки квартири чи будинку в Італії українцям не потрібно оформлювати додаткові дозволи.

Укладання угоди відбувається на загальних засадах, проте слід зазначити, що всі процедури здійснюються італійською мовою.

Пошук житла в Італії можна довірити ріелторам або шукати оголошення на сайтах. Популярні портали нерухомості:

Ціни на нерухомість в Італії

Вартість житла у країні залежить від багатьох факторів. Має значення економічна розвиненість регіону та наявність якісної інфраструктури, близькість до історичних пам'яток, курортів.

Елітними регіонами Італії є Венето, Ломбардія, Портофіно, Тоскана, острів Сицилія.

Фото: ціни на житло у Венето (immobiliare.it)

Центральна Італія відома регіоном Тоскана з Флоренцією, Пізою. Ціни на нерухомість у цих містах, як і в Римі, становитимуть від 3,5 тисячі до 12 тисяч євро за квадратний метр.

У північній частині країни розташовані такі легендарні міста, як Мілан, Венеція. Максимальна вартість 1 квадратного метра житла тут може сягати 10 тисяч євро. У Мілані ціна невеликої студії – від 100 тисяч євро.

Фото: квартири-студії у Мілані (tecnocasa.it)

У яких регіонах Італії житло дешевше

Найдешевші будинки та квартири можна знайти в регіонах, де займаються сільським господарством, у південній частині Апеннінського півострова.

Недорогі варіанти пропонують у Калабрії, Базилікаті, Умбрії, Молізі, Абруццо.

Так, у регіоні Калабрія на південному заході Італії двокімнатні апартаменти площею 60 кв.м продають за 60-70 тисяч євро. Студія коштує 24 тисячі євро.

Фото: нерухомість у Калабрії (casa.it)

За вигідною ціною на півдні Італії пропонують нерухомість, яка потребує часткового ремонту, або будинки старої будівлі.

Наприклад, у комуні Латроніко приватний будинок 1970 року можна придбати за 30 тисяч євро.

Фото: будинки в Латроніко (immobiliare.it)