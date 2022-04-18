Як українцям купити квартиру чи будинок у Словаччині і яка ціна питання

Купівля житла у Словаччині

На ринку нерухомості Словаччини можна знайти пропозиції на будь-який гаманець. Бюджетні варіанти житла пропонують у прикордонних районах з Україною та Угорщиною, а найдорожчі квартири виставлені на продаж у Братиславі.

Ціна апартаментів у столиці коливається від 100 до 500 тисяч євро. Будинок з гаражем у приватному секторі Братислави коштуватиме в середньому 400 тисяч євро. Тоді як у провінційних містечках великі будинки у приватному секторі коштуватимуть близько 200 тисяч євро.

Фото: ціни на будинки в Братиславі (nehnutelnosti.sk)

Сайти для пошуку нерухомості в Словаччині

Всі онлайн-ресурси з оголошеннями - словацькою мовою, але з цим легко впорається Google-перекладач.

reality.sk - оголошення про продаж нерухомості у всіх регіонах країни. Пропозиції від агентств нерухомості.

byty.sk - квартири та будинки від власника та від ріелторів. Житло у новобудовах та на вторинному ринку.

nehnutelnosti.sk – сайт з оголошеннями про продаж квартир від агентств нерухомості. Студії, однокімнатні апартаменти, елітне житло.

ringo.topky.sk - продаж квартир та будинків у всіх регіонах Словаччини від власника та пропозиції від ріелторів.

topreality.sk - пропозиції про продаж апартаментів у Словаччині від агентства нерухомості.

slovakreal.com – каталог нерухомості Словаччини. Квартири на продаж у Братиславі, вигідні пропозиції у містечках поряд зі столицею.

Вартість 1-кімнатної квартири у Словаччині

Ціни на нерухомість різняться залежно від локації. Нерухомість у Словаччині недорого можна знайти у східній частині країни.

Наприклад, в окрузі Міхаловці поряд із українським кордоном вартість невеликої квартири-студії – від 29 тисяч євро.

Фото: у Михаловці ціни на житло нижчі від столичних (nehnutelnosti.sk)

У великому місті Кошице за 80 км від кордонів України цінові пропозиції на однокімнатні квартири - від 110 тисяч євро.

Фото: квартири в Кошице(nehnutelnosti.sk)

Найдорожчі квартири виставлені на продаж у столиці країни – Братиславі. Середня ціна - 1,5 тисячі євро за квадратний метр. У центрі міста вартість одного квадратного метра може становити до 5 тисяч євро.

Найбільш популярні райони для сімейних пар - Петражалка та Ружинів. Ружинів розташований за 15 хвилин від центру Братислави, в районі багато новобудов. А у Петражалці є велотраса вздовж Дунаю, яка має міжнародне значення.

Фото: квартири в Петражалці та Ружинові (byty.sk)

Більш бюджетні райони столиці: Подунайські Біскупіці, Вракуня, Вайнори, Рача та Девінська Нова Вес. Середній діапазон цін – 90-150 тисяч євро за однокімнатну квартиру.

Для тих, хто хоче купити будинок у Словаччині та жити при цьому неподалік столиці, варто розглянути пропозиції в приватному секторі: Русівці, Чунове, Ярівці.