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Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок

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Вівторок 19 квітня 2022 19:50
Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок Фото: нерухомість у Румунії (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Румунія стала однією з тих країн, куди масово переїжджають українці після початку війни з Росією. Багатьох цікавлять особливості проживання в цій країні, в тому числі і скільки коштує купити квартиру в Румунії.

Детально про ціни на житло і як придбати нерухомість в Румунії українцям - читайте у нашому матеріалі.

Нерухомість у Румунії - де шукати

Шукати квартиру в Румунії самостійно можна так само, як і в Україні – через olx.

На румунському сайті Olx.ro розміщують пропозиції про оренду та продаж апартаментів, квартир-студій, будинків від власників у Бухаресті та інших містах країни. Розділ нерухомості – Imobiliare.

Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинокФото: Ціни на квартири у Бухаресті (olx.ro)

imobiliare.ro - тематичний сайт про нерухомість. Є пропозиції про продаж від власника та від агенцій, фільтри за ціною, регіонами.

storia.ro - квартири на продаж в Румунії, а також житло в оренду, апартаменти, будинки, земельні ділянки. Зручні фільтри за бажаною площею, діапазоном вартості.

imopedia.ro - сайт, присвячений нерухомості. Оголошення про продаж квартир в Бухаресті, Брашові, Яси в нових житлових комплексах та на вторинному ринку, приватні будинки.

homezz.ro - спеціалізований сайт із пропозиціями від забудовників та агенцій нерухомості, а також від фізичних осіб. Є фільтри, сортування за ціною, можливість переглянути оголошення на мапі.

Ціни на квартири та будинки у Румунії

У місті Сучава на півночі Румунії, неподалік від кордону з Україною, можна знайти апартаменти за 40 тисяч євро (1 кімната).

У Бая-Марі ціни дешевші – від 20 тисяч євро за однокімнатну квартиру в будинку 80-х років побудови. Це румунське місто розташоване за 100 км від Тячева (Закарпатська область).

Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинокФото: продаж квартир у Бая-Марі (homezz.ro)

Найбільш популярним містом для придбання нерухомості є Бухарест, але й ціни на квартири тут відповідно вищі, ніж у інших містах Румунії. Найвигідніші цінові пропозиції у столиці – на квартири-студії невеликої площі у будинках 1990-2000 років побудови.

Констанца – курортне місто на півдні країни. У нерухомість тут вигідно вкладати для подальшої здачі в оренду. Вартість однокімнатних апартаментів у місті - від 40 тисяч євро.

Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок

Фото: квартири у Констанці (imobiliare.ro)

У Брашові розташований знаменитий замок Бран графа Дракули, який приваблює туристів цілий рік.

Нерухомість у цьому місті дозволить отримувати дохід. Ціни на 1-кімнатні квартири стартують від 37 тисяч євро.

Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинокФото: нерухомість у Брашові (homezz.ro)

Приватні будинки недорого в Румунії можна придбати у сільській місцевості. У той час як добротний будинок площею від 100 кв.м поблизу великих міст коштуватиме від 150 тисяч євро.

У районі Яси (східна Румунія, поряд із Молдовою) ціни на будинки стартують від 100 тисяч євро.

Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок

Фото: ціни на будинки в Румунії (homezz.ro)

Раніше ми розповідали, якими будуть нові будинки в Україні після війни

Також читайте, як і за скільки можна купити квартири в Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС.

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Румунія покупка жилья
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