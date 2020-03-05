ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З української чемпіонки зробили ляльку Барбі (фото)

STYLERЖиття    05.03.2020 - 10:48
З української чемпіонки зробили ляльку Барбі (фото)
Ольга Харлан стала прототипом Барбі (Колаж РБК-Україна)

Українській чемпіонці присвятили ляльку Барбі

Ольга Харлан надихнула творців ляльки Барбі на її новий протип в особі української фехтувальниці. Олімпійська чемпіонка отримала персональну копію Барбі, про що й повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Лялька-фехтувальниця презентує серію під назвою Role Models. Такі іграшки почали випускати два роки тому на честь Міжнародного дня жінок.

До речі, до Харлан ніхто з українок не удостоювався такої честі. Такі Барбі присвячені дев'яти спортсменкам світу, серед них - футболістка Аманда Анрі, легкоатлетки Айрін Палшите, Діна Ешер-Сміт і Малайка Міхамбо.

З української чемпіонки зробили ляльку Барбі (фото)Ользі Харлан присвятили Барбі (фото: facebook.com/yuri.shapovalov.3)

Нова Барбі виглядає і одягнена точно так само, як українська чемпіонка.

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама буду лялькою Барбі!" - написала Ольга на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Ольга Харлан - українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, вона бронзовий призер Олімпіади-2012, шість разів ставала чемпіонкою Європи.

Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі Українська шаблістка Харлан пропустить перший етап Кубка світу
Новини України Ольга Харлан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся