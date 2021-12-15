Український тренер назвав головне правило для схуднення: тренування не допоможуть
Тренування в залі і вдома не допоможуть вам схуднути. Для того, щоб позбутися жиру, вам потрібен тільки контроль харчування.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український тренер Михайло Кочетков.
Тренер повідомив, що бажання клієнтів схуднути за рахунок тренувань - невикорінне. Все ж річ у тому, що вправи самі по собі не впливають на кількість жиру в тілі. І найосновнішим правилом для схуднення є правильне харчування.
"Найефективніші вправи для жирогону - це контроль харчування", - повідомив Кочетков.
Тренування потрібні для:
- підтримки або нарощування м'язової маси;
- оздоровлення суглобів і зв'язкового апарату;
- розвитку фізичних якостей;
- підвищення працездатності;
- поліпшення якості життя;
- отримання психо-емоційного задоволення.
Тренер розповів, що саме тому вправи та тренувальні програми необхідно підбирати орієнтуючись не на те, як від них "худнуть", а на стан здоров'я, фізичні здібності, функціональні можливості та досвід тренувань.
Зниження жиру в організмі вирішується тільки контролем харчування, але не тренуваннями.
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