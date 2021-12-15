ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український тренер назвав головне правило для схуднення: тренування не допоможуть

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 12:51
Український тренер назвав головне правило для схуднення: тренування не допоможуть Фото: Тренер розповів, як схуднути (freepic.com)
Автор: Styler

Тренування в залі і вдома не допоможуть вам схуднути. Для того, щоб позбутися жиру, вам потрібен тільки контроль харчування.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український тренер Михайло Кочетков.

Тренер повідомив, що бажання клієнтів схуднути за рахунок тренувань - невикорінне. Все ж річ у тому, що вправи самі по собі не впливають на кількість жиру в тілі. І найосновнішим правилом для схуднення є правильне харчування.

"Найефективніші вправи для жирогону - це контроль харчування", - повідомив Кочетков.

Тренування потрібні для:

  • підтримки або нарощування м'язової маси;
  • оздоровлення суглобів і зв'язкового апарату;
  • розвитку фізичних якостей;
  • підвищення працездатності;
  • поліпшення якості життя;
  • отримання психо-емоційного задоволення.


Тренер розповів, що саме тому вправи та тренувальні програми необхідно підбирати орієнтуючись не на те, як від них "худнуть", а на стан здоров'я, фізичні здібності, функціональні можливості та досвід тренувань.

Зниження жиру в організмі вирішується тільки контролем харчування, але не тренуваннями.

Як ми писали раніше, топ-7 простих кроків, які допоможуть прискорити метаболізм.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими