Український тренер назвав головне правило для схуднення: тренування не допоможуть

Тренування в залі і вдома не допоможуть вам схуднути. Для того, щоб позбутися жиру, вам потрібен тільки контроль харчування.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український тренер Михайло Кочетков.

Тренер повідомив, що бажання клієнтів схуднути за рахунок тренувань - невикорінне. Все ж річ у тому, що вправи самі по собі не впливають на кількість жиру в тілі. І найосновнішим правилом для схуднення є правильне харчування.

"Найефективніші вправи для жирогону - це контроль харчування", - повідомив Кочетков.

Тренування потрібні для:

підтримки або нарощування м'язової маси;

оздоровлення суглобів і зв'язкового апарату;

розвитку фізичних якостей;

підвищення працездатності;

поліпшення якості життя;

отримання психо-емоційного задоволення.



Тренер розповів, що саме тому вправи та тренувальні програми необхідно підбирати орієнтуючись не на те, як від них "худнуть", а на стан здоров'я, фізичні здібності, функціональні можливості та досвід тренувань.

Зниження жиру в організмі вирішується тільки контролем харчування, але не тренуваннями.