ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский тренер назвал главное правило для похудения: тренировки не помогут

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 12:51
Украинский тренер назвал главное правило для похудения: тренировки не помогут Фото: Тренер рассказал, как похудеть (freepic.com)
Автор: Styler

Тренировки в зале и дома не помогут вам похудеть. Для того, чтобы сбросить жир, вам нужен только контроль питания.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал украинский тренер Михаил Кочетков.

Тренер сообщил, что желание клиентов похудеть за счет тренировок - неискоренимо. Все же дело в том, что упражнения сами по себе не влияют на количество жира в теле. И самым основным правилом для похудения является правильное питание.

"Самые эффективные упражнения для жирогонки - это контроль питания", - сообщил Кочетков.

Тренировки нужны для:

  • поддержания или наращивания мышечной массы;
  • оздоровления суставов и связочного аппарата;
  • развития физических качеств;
  • повышения работоспоспособности;
  • улучшение качества жизни;
  • получения психо-эмоционального удовлетворения.


Тренер рассказал, что именно поэтому упражнения и тренировочные программы необходимо подбирать ориентируясь не на то, как от них "худеют", а на состояние здоровья, физические способности, функциональное возможности и опыт тренировок.

Снижение жира в организме решается только контролем питания, но не тренировками.

Как мы писали ранее, топ-7 простых шагов, которые помогут ускорить метаболизм.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы