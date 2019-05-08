Український співак потрапив в жахливе ДТП: усі подробиці і фото

Макс Барських потрапив в аварію у США (колаж РБК-Україна)

Макс Барських потрапив в аварію в Лос-Анджелесі, де записує новий альбом

Макс Барських потрапив в страшну аварію в США. Життя популярного українського співака врятувало лише те, що він був пристебнутий і їхав на помірній швидкості - після зіткнення молодий артист відбувся дрібними синцями та подряпинами.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

При цьому, як розповіли в команді автора хітів "Туманы", "Подруга-ночь" та інших, в результаті ДТП машина Макса задимилася і йому не відразу вдалося покинути салон Chevrolet Camaro.

"Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні і цінуєте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково пристібайтеся - це врятує ваше життя. Зі мною все добре - не переживайте. Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок", - написав співак у своєму Instagram-акаунті.

Макс Барських потрапив у ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода сталося в Лос-Анджелесі, де Макс працює над записом нового альбому. На даний момент життю співака нічого не загрожує.

Українські зірки в коментарях до публікації висловлюють підтримку колезі і цікавляться його здоров'ям. За Макса переживають Надя Дорофєєва, Анастасія Кожевникова, Наталя Могилевська та інші.

"Бережи себе!" - написала модель Анастасія Кривошеєва.

"Кошмар! Добре, що з тобою все в порядку!!!" - звернулася до Макса Кожевнікова.

"Слава Богу, що цілий. Є про що подумати?" - зазначила Могилевська.

А Антон Савлепов з групи АГОНЬ назвав Барських "скаженним Максом".

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що чоловік колишньої ведучої "Орла і Решки" Регіни Тодоренко потрапив у серйозне ДТП.

Також нещодавно відома російська співачка МакЅим закордоном потрапила в жахливу аварію, в результаті якої довгий час проведе в лікарні.