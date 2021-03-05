Український медик повідомив, коли закінчиться пандемія COVID-19: нас чекає третя хвиля

Активна фаза пандемії коронавірусу завершиться до літа, але восени нас чекає ще одна хвиля, хоча вона буде слабкіше другої.

Лікар зазначає, що за останній час кількість летальних випадків від коронавірусу у світі зменшилася.

"Протягом останніх 20 днів кількість щоденних летальних випадків у світі, пов'язаних з covid, зменшилася до 10 тисяч. У березні можна очікувати подальше зниження до 8 тисяч на добу, у квітні - до 6 тисяч. У травні я припускаю різкий спад кількості смертей - до 2-3 тисяч і менше. Причин 3 і вони очевидні", - написав Волянський.

Медик називає три причини спаду захворюваності COVID-19:

Природний імунітет. За офіційними даними у світі інфіковано 1,5% населення, в найбільш постраждалих локаціях - близько 10-12%. Реально ця цифра в 5 і більше разів вище. Тобто в США не 9% інфіковано, а 45%.

Штучний імунітет. На сьогодні у світі вакциновано 280 мільйонів, до 1 червня ця цифра зросте до 1 мільярда осіб або 13% населення Землі.

Закінчення холодного сезону в Північній півкулі.

"Зрозуміло, що протягом всього 2021 року будуть і нові випадки, і нові летальні випадки. Восени почнеться третя хвиля, яка буде набагато слабкіше другої. Але активна фаза пандемії завершиться до літа", - резюмував лікар.