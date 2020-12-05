Український генетик розвіяв міфи про вакцину від коронавірусу: немає нічого нового

Український біолог-генетик Олександр Коляда розповів про довгоочікувану вакцину від коронавірусу та розвіяв численні міфи про ці ліки і відповів на страхи та сумніви в суспільстві.

Вчений в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" також звернувся до противників вакцинації та пояснив, що альтернатива щепленню - жити в умовах жорсткого карантину роками.

"Якщо ви хочете носити маски надалі, якщо ви хочете сидіти вдома в локдауні, то це дуже легко можна організувати - просто не вакцинуйтеся, і ще на 5 років це розтягнеться", - сказав він.

Біолог також звернув увагу, що всі науковці світу працювали 9-10 місяців над створенням ефективної вакцини від COVID-19, тому закликав українців "побільше читати, довіряти людям, які займаються цією вакцинацією, як ми довіряємо сантехнікам нашу сантехніку, автослюсарам - наше авто".

Яка може бути тривалість імунітету після щеплення

"Провідні компанії заявляють, що 3 місяці вони спостерігають максимальну кількість імунітету після вакцинації, і він зберігається. Щодо коронавірусу - всі дані говорять про те, що приблизно в середньому 6 місяців ми точно можемо говорити про імунітет у тих, хто переніс це захворювання. Будемо сподіватися на довічно, але я думаю, можемо розраховувати щонайменше на 6 місяців", - сказав Коляда.

Він допустив, що вакцинація від коронавірусу залишиться на постійній основі щороку, як це ми робимо перед сезоном грипу - восени.

Які ризики для генетичного коду людини через штучний геном у вакцині

Біолог-генетик запевнив, що у зв'язку з новою технологією цих РНК-вакцин жодних ризиків не існує.

"Зрозумійте, в країні, де ви їсте сосиски, кожна друга з яких незрозуміло з чого зроблена, думати не вакцинуватися тому, що ви не знаєте, що входить до вакцини - це звучить смішно", - іронізує він.

Коляда зазначив, що склад вакцини буде вказаний на етикетці.

"І там немає ніяких стовбурових клітин, немає алюмінію, якого ви боїтеся, там немає ніяких курячих ембріонів або всього іншого. Там знаходиться РНК, який у певній упаковці доставляється в наші клітини і там починає працювати... Вакцинація просто знайомить ваш імунітет з певним видом бактерій", - розповів він.

Як працює вакцина

У технологію закладений той процес, який використовують інші віруси та бактерії, коли заражають людей.

"Вірус, який доставляє частинки вірусу в організм, організм виробляє білок, який виробляє імунітет. Це відбувається усередині вашого організму прямо зараз для сотень вірусів. Тут немає нічого нового. Просто ми змусили ці природні патогенні віруси працювати на користь людства", - розповів учений.

Чи варто побоюватися негативних ефектів від вакцини з часом

Коляда не очікує якихось віддалених негативних ефектів. Він заявив, що позитивні перекривають навіть ті мізерні побічні ефекти, які виникають у вигляді запаморочення, підвищеної температури, сонливості, які відбуваються в 1-2% випадків.

"Такі ж розмови були, коли з'явилися автомобілі, що це виплодок пекла... Те ж саме було з дітьми з пробірки у 70-ті роки... Те ж саме було з нашими телефонами, що вони викликають рак мозку. Але потім ідуть роки, і ми бачимо, що цього не відбувається. З вакциною - те ж саме. Зрозумійте, вчені не зробили нічого нового. Вони використовували те, що в природі з нами відбувається кожен день, тільки направили це в потрібне русло", - зазначив науковець.

Який спосіб вакцинації більш безпечний: введення частками (як при грипі) або в оболонці

"У всіх є свої плюси та свої мінуси. За спостереженнями ми бачимо, що старі технології не досягають порогу в 90% ефективності. У нас більше надій на РНК-вакцини. Але знову ж таки, ще не всі клінічні випробування закінчилися", - розповів Коляда.

Вірус дуже швидко мутує і змінює штам, тому вакцина не допоможе

"Це (твердження) не має права на життя, тому що коронавірус мутує повільніше, ніж мутує наш звичайний грип А і Б. Тому якщо ми не боїмося звичайних грипів та зустрічаємо епідемію раз на десятирічки, то цього не варто побоюватися", - заявив Коляда.

Він також зазначив, що зараз вакцина виробляється таким чином, що в ній враховують більшість мутацій, які є у вірусі. Таким чином зона ризику - не велика.

Раніше повідомлялося, що українцям розповіли про побічні дії вакцини від COVID-19 і закликали не нехтувати ними.

Раніше в МОЗ закликали не відмовлятися від вакцинації від інших інфекційних хвороб під час карантину.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

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Суперечка Ковалів з Ляшком

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