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Українським ведмедям підлікували зуби та вакцинували: як це було (фото)

Закарпаття, П'ятниця 02 жовтня 2020 22:45
Українським ведмедям підлікували зуби та вакцинували: як це було (фото)
Бурий ведмідь (фото: vidviday.ua)
Автор: Володимир Костирін

Бурим ведмедям в природному парку "Синевир" провели стоматологічні процедури

В Україні бурим ведмедям підлікували зуби, а також провели вакцинацію. До косолапих пацієнтів ветеринари навідалися прямо "додому" - у знаменитий національний природний парк "Синевир" на Закарпатті.

Також в мережі показали фото, як ведмедям лікували зуби. Кадри опубліковані на Facebook-сторінці парку.

Повідомляється, що в Реабілітаційному центрі бурих ведмедів провели загальний ветеринарний огляд тварин. Після цього двом бурим любителям меду стоматолог лікував зуби.

Крім того, ведмедям також зробили щеплення.

Українським ведмедям підлікували зуби та вакцинували: як це було (фото)Українським ведмедям підлікували зуби та вакцинували: як це було (фото)

Ведмедям у парку "Синевир" стоматолог лікував зуби (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Хоробрим дантистом став ветеринар центру Михайло Маслей, а допомагали йому волонтери з ветклініки "Олвет" з Івано-Франківська.

Зазначимо, що зараз у Центрі реабілітації бурих ведмедів у "Синевирі" проживають понад 30 тварин.

Нагадаємо також, що не так давно п'ять ведмедів до Парку перевели волонтери зі скандального приватного зоопарку в Покровську в Донецькій області.

Українським ведмедям підлікували зуби та вакцинували: як це було (фото)

Ведмедям на Закарпатті ветеринари лікували зуби (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Раніше ми писали про те, що сумно відомий приватний звіринець "Парк Покровського періоду" в Донецькій області на початку 2019 року опинився в епіцентрі скандалу після смерті лева.

Зазначимо, що бурих ведмедів нещодавно помітили в Чорнобильській зоні відчуження - клишоногих не бачили до цього в тих краях понад 100 років.

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