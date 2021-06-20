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Українська рекордсменка загинула в ДТП на трасі Київ-Прилуки

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Київ, Неділя 20 червня 2021 16:12
Українська рекордсменка загинула в ДТП на трасі Київ-Прилуки Фото: Катерина Долгано (facebook.com/Лана Вєтрова)
Автор: Роман Мирончук

Катерина Долган загинула в ДТП, яка сталася вчора, 19 червня, на трасі Київ-Прилуки. У 2020 році 21-річна дівчина встановила рекорд України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері". Вона без перерв на відпочинок пробігла 51 км за 5 годин.

Про смерть спортсменки повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій ... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю - "Та, що біжить за Сонцем "... Легкого бігу тобі у вічність, дівчинка ... "- написала Вєтрова.

Українська рекордсменка загинула в ДТП на трасі Київ-Прилуки

Катерина Долган і Лана Вєтрова (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Катерина Долган була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Крім того, молода дівчина вигравала багато змагань і Чемпіонати України. Легкою атлетикою серйозно вона почала займатися з 16 років.

Українська рекордсменка загинула в ДТП на трасі Київ-Прилуки

Катерина Долган (фото: facebook.com/Екатерина Долган

Вона вчилася в Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання.

"Як тільки мені про це повідомили, я в першу чергу набрала номер телефону Каті. В голові була одна думка: "Цього не може бути. Це якась помилка! Ось зараз Катя візьме трубку, я почую її голос, вона скаже, що у неї все OK... "Потім я ще пару раз їй дзвонила, бо подумала, а раптом вона просто не може взяти трубку, тому що бігає, мабуть, у неї як завжди, завтра черговий забіг... Ну і як змусити себе повірити, що Катя більше ніколи нічого не скаже ... " - написала Вєтрова в коментарі.

Нагадаємо, помер відомий український блогер Gorky Look, справжнє ім'я якого, Святослав Волков. У нього були проблеми з нирками. Він був філологом, викладачем, поетом, письменником і фронтовим парамедиком "Ангелів Тайри".

Ми також писали про те, що під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку. Важкі травми отримав чоловік близько 30 років. Відразу ж після інциденту його доставили в лікарню, йому ампутували руку, але врятувати життя не змогли.

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