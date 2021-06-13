Українська модель випала з балкона в Стамбулі після сварки з бойфрендом: подробиці НП

33-річна модель з України Анжеліка Срабьянц трагічно загинула в Стамбулі, де жила зі своїм бойфрендом-турком Бураком Ерджаном. Трагедія трапилася 11 червня в житловому комплексі. Дівчину з важкими травмами забрала "швидка", але до лікарні вона так і не доїхала.

Відомо, що напередодні трагедії пара вечеряла в ресторані, пили алкоголь. По дорозі додому в таксі між ними спалахнула сварка на грунті ревнощів. Анжеліка вдарила бойфренда кулаком в обличчя. Після чого вони піднялися в квартиру, що далі відбувалося - відомо тільки зі слів самого чоловіка.

Ерджан каже, що зайшовши в квартиру, він пішов у ванну, а дівчина тим часом вийшла на балкон, де повисла на перилах. Він стверджує, що намагався врятувати її, утримуючи за руку, але вона вислизнула і полетіла вниз.

Цікаво, що у чоловіка навіть виявилося відео, на якому записаний голос дівчини. Вона кричить "Бурак, Бурак", він відповідає "Іди сюди", а потім вона кричить "Будь ласка!" і падає. Місцевих правоохоронців спантеличило, що хлопець знімав відео, замість того, щоб допомогти Анжеліці.

Анжеліка Срабьянц загинула в Стамбулі (botsman.org)

"У їхній квартирі виявили наркотики. Ерджан запевняє, що його дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, намагалася різати вени. Сам він затриманий за підозрою в умисному вбивстві", - повідомили в правоохоронних органах Стамбула.

Що відомо про українську модель

Анжеліка Срабьянц з Сум, вона народилася 21 жовтня 1987 року. Закінчила Сумську академію банківської справи. У Туреччині працювала моделлю, багато подорожувала.

Знайомі кажуть, що у неї з Бураком було велике кохання, і не вірять в його причетність до смерті дівчини. Хлопець займався дресируванням собак заможних турків.

Фото: Бурак Ерджан, бойфренд загиблої українки (strana.ua)