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Українська супермодель повідомила про насильство з боку чоловіка-бізнесмена: бив і погрожував

STYLERПерсони    27.04.2020 - 11:59
Українська супермодель повідомила про насильство з боку чоловіка-бізнесмена: бив і погрожував
Сніжана Онопко шокувала заявою про чоловіка (фото:i nstagra.snejanaonopka15)

Сніжана Онопко повідомила про знущання чоловіка і вимагає від нього розлучення

Сніжана Онопко вимагає розлучення від свого чоловіка бізнесмена Миколи Щура, з яким вона прожила в шлюбі 10 років. Відома українська модель зізналася, що чоловік її бив і знущався. Також чоловік Онопко постійно їй зраджував.

"Я виплачувала його борги, вірила в те, що він не зраджує, і виправдовувала в критичних ситуаціях, навіть, коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім", – розповіла виданню модель JetSetter.ua.

Раніше фотомодель дізналася, що у Миколи є коханка, яка проводить час в спільному будинку подружжя. До цього моменту Онопко хотіла якнайшвидше розлучитися і забрати тільки два автомобіля, серед яких Rolls-Royce.Але зараз Сніжана хоче поділити все майно.

Відзначимо, що нова наречена Щура Ганна Пінчук живе в будинку подружжя і постить в соцмережах фото з шикарного будинку.

Українська супермодель повідомила про насильство з боку чоловіка-бізнесмена: бив і погрожувавСніжана Онопко та Микола Щур(фото: instagram.com/snejanaonopka15)

"Коли я побачила, що інша жінка проживає в моєму будинку, плаває в моєму басейні і користується моїм посудом, вирішила наполягати на правовому розділі майна. Однак, поки що він не має наміру давати розлучення, більше того, погрожує мені", – розповіла манекенниця.

Зазначимо, що останньою краплею для Сніжани було те, що Микола побив її і її мати в будинку під Києвом, де вони жили.

Як ми раніше писали, Регіна Тодоренко виправдала домашнє насильство і потрапила в скандал.

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