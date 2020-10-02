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Українка віддала цинічній шахрайці майже півмільйона, щоб врятувати сина від смерті

Чернівці, П'ятниця 02 жовтня 2020 23:38
Українка віддала цинічній шахрайці майже півмільйона, щоб врятувати сина від смерті
У Чернівцях промишляла шахрайка-"цілителька" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Поліцейські затримали шахрайку "матінку Мотрону"

У Чернівцях жінка стала жертвою шахрайки, яка видурила гроші та ювелірні прикраси на загальну суму близько 16,5 тисячі доларів (майже 468 тисяч гривень) для проведення нібито ритуального обряду.

Як з'ясувалося, "цілителька" заявила довірливій 67-річній жінці, що її синові загрожує смертельна небезпека. Після цього потерпіла не вагаючись передала зловмисниці все, що та вимагала. Про це 2 жовтня передали у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Правоохоронці розповіли, що шахрайку знайшли в одному з сіл під Києвом. У 39-річної підозрюваної виявили та вилучили частину речових доказів.

Зараз "цілительці" оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Жінку заарештували, і їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Матушка Мотрона" обдурила мешканку Чернівців наприкінці серпня. За словами заявниці, вона побачила в газеті оголошення, в якому "цілителька" пропонувала допомогу у вирішенні побутових, сімейних та інших життєвих проблем.

Українка віддала цинічній шахрайці майже півмільйона, щоб врятувати сина від смерті

У Чернівцях жінка стала жертвою шахрайки-"цілительки" (фото: cv.npu.gov.ua)

Жінка відвідала кілька сеансів, і на одному з них шахрайка оголосила клієнтці, що на її сина наслали смертельний пристріт, і йому загрожує загибель. А щоб зняти прокляття, треба провести особливий ритуал, для якого потрібні гроші та коштовності. Все це "цілителька" пообіцяла повернути відразу ж після поведінки "обряду". На наступний день вона зникла - "матушка Мотрона" покинула орендоване приміщення, не попрощавшись.

Нині правоохоронці перевіряють підозрювану на причетність до інших аналогічних шахрайських дій. Досудове розслідування триває.

Українка віддала цинічній шахрайці майже півмільйона, щоб врятувати сина від смерті

Поліцейські затримали шахрайку "матінку Мотрону" (фото: cv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві зловили нахабного шахрая, який влаштував бізнес на COVID-19.

Нагадаємо також, що нещодавно відомий бельгійський бізнесмен став жертвою української шахрайки.

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