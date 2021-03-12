Українка роками бореться з раком і просить про допомогу: "для лікування мого і для моїх дівчаток"

У жінки 5 пухлин в печінці, одна з них в капсулі 5 см і в легенях. При цьому волинянка зазначає, що метастази у неї зникають, поки вона приймає лікарський препарат таргент "Ібранс". Щомісяця на його покупку в середньому йшло близько 40 тисяч гривень.

Тетяна в лютому розповіла, що держава більше не буде закуповувати ці настільки необхідні для неї ліки.

Жінка також зізнавалася, що не здаватися перед страшною хворобою і наполегливо боротися з нею вирішила заради своїх дітей - Вікторії та Вероніки.

Зараз Тетяна почала збір коштів на 32-й курс "Ібранса" і секвенування BRCA.

"Це на спадковість раку молочної залози, новіше дослідження, важливо як для варіантів в майбутньому лікуванні моєму, як і для моїх дівчаток", - пояснила жінка.

Уточнюється, що оголошена вартість ліків становить 13 500 гривень.

Для надання благодійної допомоги жінка вказала номер банківської картки: ПриватБанк 5168757408871814 Куценко Тетяна Валеріївна.

Українці з раком четвертої стадії ліки роками допомагають стримувати розвиток хвороби (фото: facebook.com/tanja.kucenko)