Українець створив своїми руками електромобіль: як тобі таке, Ілон Маск?

Українець створив електромобіль (колаж РБК-Україна)

Пенсіонер з Миколаївської області власноруч сконструював електромобіль

Пенсіонер Богдан Адамович Липчук з Миколаївської області власними руками створив електромобіль. Машина управляється за допомогою джойстика, керма там немає. А створив її чоловік зі старого піаніно. Про цей унікальний випадок розповів на своїй Facebook-сторінці Олександр Барсуков.

За словами Олександра, похилого винахідника він зустрів на одній із заправок, він підійшов до нього і почав задавати питання технічного характеру, а потім повідомив, що сам створив електромобіль і запропонував його показати.

"А потім каже:" Я побудував сам електромобіль для онуків. Зараз приїду, покажу.".Загалом ця штука їздить. Кузов з фанери старого піаніно. Колеса від радянського моторолера. Два двигуна, гелеві акумулятори. Найцікавіше, управляється за допомогою джойстика. Керма немає", - розповів у соцмережі Борсуків.

Пенсіонер створив електромобіль без керма (фото: Олександр Барсуков/Facebook)

73-річний пенсіонер живе в Баштанці, він працював учителем фізики і вів гурток для юних техніків. Там вони конструювали саморобні транспортні засоби.

"Мені здається тільки так і треба вчити фізику. Щоб діти розуміли, для чого потрібні ця наука. Теоретичні знання важливо відразу застосувати на практиці. Ось такими повинні бути викладачі", - висловився Борсуків.

Опубліковано Alexandr Barsukov Четвер, 18 червня 2020 р.

Пенсіонер зробив з піаніно електромобіль

В коментарях українці погодилися з тим, що в нашій країні є дивовижні люди.

Якщо авто без керма, то таке відео треба показати Ілона Маску.

Дивні люди є у нас! Талановиті і розумні.

Я на ньому тільки з Одеси їхав. 3 рази заряджався в дорозі. Ми ввечері виїхали і ночували в Миколаєві. З Миколаєва за день доїхав. Увечері був удома. Не вистачає швидкої зарядки між Миколаєвом та Кривим Рогом. І 20 км асфальту перед Кривим теж не вистачає дуже

Як ми раніше повідомляли, українець створив унікальний веломобіль-електрокар.

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Автор: Людмила Жукова