ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні заражених COVІD-19 будуть перевозити у спецкапсулах

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 19:01
В Україні заражених COVІD-19 будуть перевозити у спецкапсулах
Спецкапсула для заражених COVID-19 (фото: facebook.com/yuriy.andrievskiy.5)

Коронавірус в Україні вразив вже більше 5 тисяч чоловік, але скоро хворих будуть транспортувати у спецкапсулах

Коронавірус в Україні офіційно зафіксований у 5 449 осіб, із яких померли 141 хворих. Незабаром інфікованих COVID-19 планують транспортувати в спеціальних капсулах.

Першу спецкапсулу вже викупили волонтери. Виробники модель ще доопрацьовують, але у них вже є замовлення від лікарень і підприємств. За словами розробників, капсула убезпечить медичний персонал під час транспортування заражених коронавірусом.

В Україні заражених COVІD-19 будуть перевозити у спецкапсулах

В Україні заражених COVІD-19 будуть перевозити у спецкапсулах

Спецкапсула для заражених COVID-19 (фото: facebook.com/yuriy.andrievskiy.5)

Ця капсула герметична, вона оснащена маскою і приладами для постачання кисню. Також в ній є фільтри для знезараження повітря, 10 вбудованих спеціальних рукавичок для проведення різних маніпуляцій без контакту з хворим. У капсулі також є портативний компресор.

Спецкапсула для заражених COVID-19 (відео: YouTube)

Нагадаємо, що американські науковці прийшли до висновку, що хворих коронавірусом в 48-82 рази більше, ніж повідомляється в офіційних даних. Вони провели дослідження в штаті Каліфорнія.

Раніше повідомлялося про те, що в Києво-Печерській Лаврі новий спалах COVID-19. Вчора, 18 квітня, в храмі було виявлено ще 26 хворих коронавірусом. Всього в Лаврі вже більше сотні заражених, з яких 3 людини померли.

У той же час в УПЦ МП заявили про одужання від коронавірусної інфекції 6 ченців і послушників, які вже повернулися в Києво-Печерську Лавру.

Чи може тополиний пух переносити коронавірус: медики дали відповідь Коронавірус без симптомів: виявлено основний спосіб передачі
Новини України Коронавірус
Lite
On Top