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В Україні з'явилася нова смертельно небезпечна гра для підлітків: подробиці

STYLERЖиття    08.03.2020 - 15:10
В Україні з'явилася нова смертельно небезпечна гра для підлітків: подробиці
Нова небезпечна гра для підлітків в Україні (Колаж РБК-Україна)

Смертельно небезпечний челлендж назвали "Проломи череп"

Смертельно небезпечний челендж "Проломи череп" стрімко набирає популярність і поширюється по всьому світу. Набравши обертів, небезпечна розвага вже дісталася до України.

Згідно з правилами челенджа потрібно три людини: один з учасників робить кілька кроків і підстрибує, в той час як двоє інших б'ють його по ногах. При падінні дитина вдаряється головою об підлогу, а інші підлітки знімають падіння на відео, щоб поділитися в соцмережі TikTok та набрати максимальну кількість переглядів.

Підлітки сприймають цей челендж як веселу гру, хоча наслідки далеко не завжди сумісні з життям. До того ж, вже відомі випадки, коли, отримавши черепно-мозкові травми, діти вмирали.

Кожен день появляється все більше подібних відео, оскільки челендж придбав вірусний характер. У гонитві за лайками підлітки знімають їх з такою швидкістю, що соцмережі не встигають блокувати.

Для дитини, якій роблять так звану "підсічку", ця гра небезпечна, адже при падінні, під час удару головою можна отримати ряд серйозних травм, наприклад, струс мозку, перелом основи черепа, травми шийного відділу хребта, пошкодження склоподібної пластини та зорового центру.

Фахівці в області психології повідомляють, що в подібних випадках найкращим та найбільш ефективним методом буде спокійна розмова з дитиною. Необхідно пояснити, що погоджуватися на роль жертви не слід і на місце того, хто робить саму підсічку, теж ставати не варто.

Наголошується, що зафіксовано вже кілька летальних випадків після таких ігор, а також безліч потерпілих, яким тепер потрібно дороге лікування.

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