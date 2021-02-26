В Україні перестали прищеплювати немовлят від БЦЖ: вже місяць немає вакцин

"Вже місяць у всіх пологових будинках України немає БЦЖ. Минула придатність 500 000 доз болгарської вакцини, купленої ЮНІСЕФ за бюджетні гроші 2017 року. Ні МОЗ, ні ЮНІСЕФ ніяк не коментують те, що відбувається. Вакцина БЦЖ була створена у Франції в 1913 році. У липні 2021 світ відзначить 100 років з моменту введення вакцини новонародженим", - пише Волянський.

Що таке вакцина БЦЖ

Це вакцина від туберкульозу, яку виробляють зі штаму живої ослабленої бичачої туберкульозної палички, яка втратила вірулентність для людини, оскільки вирощена в штучному середовищі. Це єдина протитуберкульозна вакцина у світі. Вона відносно безпечна і недорога, для імунітету достатньо однієї дози.

За даними досліджень, вакцина БЦЖ також ефективна в боротьбі з лепрою, може захищати від виразки Бурулі та інших не туберкульозних мікобактеріозів. Її також використовують у лікуванні раку сечового міхура. З середини 1950-х років ця вакцина стала обов'язковою. Вона забезпечує захист новонароджених від туберкульозу, особливо від міліарної форми та туберкульозного менінгіту.

Вакцина БЦЖ та коронавірус

У 2020 році епідеміологи помітили, що в країнах, де населення прищеплюється БЦЖ, спостерігається відносно низький рівень захворюваності та смертності від коронавірусу. Клінічні дослідження проведені не були, тому ці дані більшість вчених ставлять під сумнів.

Коли потрібно водити вакцину БЦЖ

Як зазначає Волянський, у цієї вакцини є побічні ефекти й в історії є випадки, коли немовлята гинули. Однак у більшості випадків це було пов'язано з наявністю супутніх вроджених захворювань.

"Як піти від цих ризиків? Дуже просто. Вводити БЦЖ в 6 місяців. Коли вже зрозуміло – чи нормально розвивається дитина. Багато десятиліть існувало загальноприйнята думка, що БЦЖ не захищає від захворювання на туберкульоз, але ефективна проти важких форм у дітей. Будь-які польові дослідження було провести практично неможливо, оскільки охоплення вакцинації становило практично 100%", - пише фахівець.

БЦЖ в Україні

В Україні в різні роки були вже проблеми з вакцинацією дітей БЦЖ, але у 2016 році проблема була вирішена і завдяки ЮНІСЕФ вакцини були привезені знову.

"Через 5 років проаналізувавши захворюваність в різних вікових групах можна сказати наступне. Захворюваність серед дорослих і підлітків 15-17 років протягом останніх 10 років неухильно знижувалася. Захворюваність серед дітей 0-14 років стабільна на рівні 9 випадків на 100 000. У 2015-2016 році різко зросла кількість випадків туберкульозу у дітей серед дітей до року. У 2016-2017 таке ж різке збільшення відбулося у віковій групі 1-4 роки", - додав Волянський.