В Украине обнаружили новую разновидность британского штамма коронавируса: что известно

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса, ранее который не фиксировался в других странах. Он очень похож на британский штамм, но имеет ряд отличий. Медики зафиксировали новый штамм в Ивано-Франковске.

Самый главный признак нового штамма – агрессивность и поражение молодых людей. Так называемый "новый штамм" обнаружили ученые из Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад. Все данные переданы в ВОЗ, но пока официальных заявлений нет.

Как отметил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сейчас в мире зафиксировано уже пять новых штаммов коронавируса и новый штамм имеет схожие признаки с британским.

"Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.

"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97–98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, — сильные боли в суставах, мышцах — мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость", - рассказала жительница Ивано-Франковска Наталья.

Олег Рубан не исключает, что следующим этапом может стать новый штамм коронавируса, который начнет "косить" детей.

"Следующий этап, который может ожидать нас после того, как коронавирус адаптируется, — это болезнь детей младше десяти лет. Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя. Зато увеличивается коллективный иммунитет", - сказал глава Госпотребслужбы Киева.

Позже Олег Рубан сообщил в комментарии для РБК-Украина, что новых штаммов в нашей стране нет.

"Зарегистрированы уже существующие", - отметил он.