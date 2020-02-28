ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні почнуть видавати кредити безробітним: яким категоріям пощастить

STYLERЖиття    28.02.2020 - 15:47
В Україні почнуть видавати кредити безробітним: яким категоріям пощастить
Кредити в Україні для безробітних (Колаж РБК-Україна)

Для безробітних буде запущена вигідна програма кредитування для відкриття власного бізнесу

В Україні запустять спеціальні програми для безробітних, які допоможуть українцям отримати вигідні кредити для відкриття і розвитку власного бізнесу. Відзначається, що отримати позику зможуть ті громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості. Максимальний розмір кредиту – 90 тисяч гривень.

Як повідомили в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, програма сприянню зайнятості населення, спрямована на розвиток підприємництва, буде запущена у 2020 році.

У проєкті бюджету Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття на 2020 рік було виділено на спеціальну програму кредитування 386 мільйонів гривень. Фінансову підтримку у вигляді кредиту на відкриття власного бізнесу зможуть отримати ті безробітні, які стоять на обліку в Центрі зайнятості та отримують максимальну допомогу по безробіттю. Середній розмір кредиту для початку підприємницької діяльності становитиме 46 тисяч гривень, а максимально можна буде отримати – до 90 тисяч гривень.

"Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати не потрібно", - сказано в повідомленні прес-служби.

Додаткові умови отримання допомоги на відкриття підприємницької діяльності:

Вік від 18 років.

Реєстрація в державній службі зайнятості.

Немає укладеного договору протягом одного місяця після реєстрації у службі зайнятості.

Складений план дій для відкриття власного бізнесу спільно з кар'єрним радником.

Хто не зможе отримати кредит:

Безробітні, які протягом 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, всупереч тому, що така діяльність була припинена і знята з реєстрації.

Особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її протягом двох років, починаючи з дня державної реєстрації.

НБУ дав роз'яснення щодо відсотків за кредитами для військових Пільгові кредити в Україні: де можна отримати і які є підводні камені
Новини України кредит
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся