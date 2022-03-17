В Україні починається потепління: синоптики розповіли, коли прийде справжня весна

Погода в Україні почне змінюватися з початку наступного тижня. Найближча ніч ще побуде морозною, зате вдень буде сонячно і сухо.

Що буде з погодою завтра, і коли суттєво потеплішає, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

За словами Наталки Діденко, Україну охопить антициклон 18 березня. Тобто переважно без опадів і сонячно. Лише в Криму ймовірний сніг.

Також у південній частині України та в центральних областях у п‘ятницю вітер передбачається рвучкий, до сильного.

Що буде в п’ятницю з температурою

Ніч в Україні ще холодна, -4… -8 градусів.

Протягом дня очікується +1… +4 градуси. На заході тепліше, до +6 градусів. Холодніше в Сумській, Харківській, Донецькій, Полтавській областях, тут -2… +2.

У Києві найближчої доби вночі зоряно, вдень сонячно. Мінімальна температура повітря до -4… -7 градусів, завтра вдень +1... +3 градуси.

Коли суттєво потеплішає

"Далі, поступовими спокійними впевненими метеокроками, як наші дорогі українські Захисники, люба весна підкручуватиме градуси - теплішатиме, особливо вдень. У нічні години найближчим часом ще поморозить, особливо на північному сході.

Проте з 22-23 березня й там ночі стануть милосерднішими", - додала синоптик.

В Gismeteo прогнозують, що суттєве тепло прийде з 21-22 градуси, тоді денна температура буде сягати +12… +14 градусів. Принаймні, такий прогноз синоптики дають для Києва.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)