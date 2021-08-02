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В Україні готують обмеження для невакцинованих: стосуватимуться шкіл і транспорту

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Понеділок 02 серпня 2021 13:38
В Україні готують обмеження для невакцинованих: стосуватимуться шкіл і транспорту Колаж РБК-Україна: Вакцинація від коронавірусу
Автор: Світлана Мащенко

В Україні готують нові обмеження для невакцинованих людей. Їх можуть впроваджувати у разі посилення карантинних обмежень, якщо епідеміологічна ситуація погіршуватиметься.

Про це повідомив у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За словами політика, в Україні можуть ввести обмеження для людей, що не матимуть COVID-сертифікати. Подібний досвід вже має Ізраїль, де, зокрема, відвідування масових заходів, ресторанів, фітнес-клубів, синагоги без "зеленого паспорту" заборонено.

У МОЗ вже анонсували запровадження обмежень для шкіл, де 80% педагогів неімунізовано. Такі освітні заклади можуть закриватися у разі складної епідситуації. Наразі в Україні щеплено лише 50% педагогів.

На думку голови комітету з питань здоров'я, обмеження треба запровадити ще й для:

  • транспортників,
  • підприємств громадського харчування,
  • комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

"Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - впевнений Радуцький.

Він наголосив, що ніхто не змушуватиме українців вакцинуватися, однак справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.

Раніше в НСЗУ розповіли, про що треба обов'язково запитати у лікаря після проведення щеплення.

Нагадаємо, що в Україні повністю імунізовано вже понад два мільйони людей.

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Михайло Радуцький Вакцинація
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