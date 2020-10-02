Україна напала на Росію: під Рівним пенсіонерки шокували висловлюваннями

В маршрутці Дубно помітили літніх сепаратисток
У місті Дубно Рівненської області розгорівся сепаратистський скандал. В автобусі їхали дві літні жінки, які шокували своєю розмовою. Одна з них заявила, що Україна напала на Росію і взагалі потрібно було віддати РФ Луганськ, бо там "наші брати". Друга пенсіонерка з нею охоче погодилася. Також за словами жінок українці "самі зробили Майдан і пішли війною на Росію".
Про цю історію розповіла журналіст Аліна Дубовська, яка стала свідком розмови і не змогла промовчати. Дівчина підійшла до жінок і запитала, як їм не соромно так принижувати українську армію. На що отримала відповідь: "А нам по*й армія, вона наш хліб жере". Дубовська детально описала скандал на своїй сторінці в Facebook.
"Не витримую. Переходжу на крик. Мовляв, через таких, як вони в Україні таке робиться, що й сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають російською говорити, Путіна кликати з військами. "Треба буде, то й покличемо!", - розповіла Аліна.
В маршрутці літніх жінок підтримали, а дівчині порадили не мудрувати, мовляв, вона ще юна і нічого не розуміє. Також журналістку обізвали "малолітньою дурепою, яка нічого ще не розуміє". Після цього вона вийшла з автобуса і сфотографувала жінок.
Під Рівним пенсіонерки заявили, що Україна напала на Росію (фото: facebook.com/alina.dubovska)
В коментарях українці бурхливо відреагували на інцидент і написали дівчині, що вона все правильно зробила. Також люди зазначили, що ці пенсіонерки скоро підуть на вибори.
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