Україна до 2050 року купуватиме питну воду з-за кордону: експерт шокував заявою
До 2050 року Україна може бути змушена почати імпортувати питну воду. Вже сьогодні у 9 випадках з 10 водопровідна вода, якою ми користуємося, містить шкідливі домішки.
Такий невтішний прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучив голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.
Чому в Україні проблеми з питною водою?
За даними Українського водного товариства, до 90% заборів з водопроводу виявляють перевищені показники солей, заліза, марганцю, хлору та інших речовин.
Експерт з екології каже, що у нещодавньому дослідженні на цю тему зібрано кілька важливих фактів про якість води в Україні. Всі вони - наведені нижче.
Отож. Ключовою проблемою є критичний стан мереж, у яких відпочатку не достатньо очищена рідина додатково забруднюється.
Проблемою є й те, що українські гігієнічні вимоги до питної води перевіряють її на 86 забруднюючих речовин. В країнах же Європейського Союзу контролюють вміст щонайменше 100 речовин.
Відповідно відрізняється й вартість послуги: так, у Києві 1 кубометр холодної води коштує 13 гривень, а в ЄС - 3,5 євро (близько 108,5 гривень).
Німеччина щорік спрямовує на технічне переоснащення водопроводу та каналізації по 7 млрд євро. В Україні валовий дохід водоканалів становить лише 1 млрд євро на рік.
"У держбюджеті на 2022 рік на програму "Питна вода в Україні" закладено 1 млрд гривень. Загалом вона обійдеться державі у понад 28 мільярдів", - говорить експерт.
"У підсумку, щоб мати питну воду нормальної якості, Україна має інвестувати значні кошти у модернізацію системи водопостачання та інші пов'язані речі. Причому треба робити це вже сьогодні, адже у XXI столітті цінність цього ресурсу у світі буде лише зростати", - додає він.
Де питна вода в Україні найбрудніша сьогодні?
За даними WaterNet, найкраща якість водопровідної води в Україні у Волинській області, де використовують переважно підземні джерела.
Водночас місцевою проблемою є її висока жорсткість.
Найгірша вода із крана у мешканців Дніпропетровської області - в ній у рази перебільшено вміст марганцю, спостерігається велика кількість органічних забруднювачів, підвищена мутність та окиснюваність.
Раніше ми писали, що зараз набуває все більших масштабів масова загибель бджіл, що загрожує екологічною катастрофою не лише для України, але й для всієї планети.