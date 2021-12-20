Україна до 2050 року купуватиме питну воду з-за кордону: експерт шокував заявою

До 2050 року Україна може бути змушена почати імпортувати питну воду. Вже сьогодні у 9 випадках з 10 водопровідна вода, якою ми користуємося, містить шкідливі домішки.

Такий невтішний прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучив голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

Чому в Україні проблеми з питною водою?

За даними Українського водного товариства, до 90% заборів з водопроводу виявляють перевищені показники солей, заліза, марганцю, хлору та інших речовин.

Експерт з екології каже, що у нещодавньому дослідженні на цю тему зібрано кілька важливих фактів про якість води в Україні. Всі вони - наведені нижче.

Отож. Ключовою проблемою є критичний стан мереж, у яких відпочатку не достатньо очищена рідина додатково забруднюється.

Проблемою є й те, що українські гігієнічні вимоги до питної води перевіряють її на 86 забруднюючих речовин. В країнах же Європейського Союзу контролюють вміст щонайменше 100 речовин.

Відповідно відрізняється й вартість послуги: так, у Києві 1 кубометр холодної води коштує 13 гривень, а в ЄС - 3,5 євро (близько 108,5 гривень).

Німеччина щорік спрямовує на технічне переоснащення водопроводу та каналізації по 7 млрд євро. В Україні валовий дохід водоканалів становить лише 1 млрд євро на рік.

"У держбюджеті на 2022 рік на програму "Питна вода в Україні" закладено 1 млрд гривень. Загалом вона обійдеться державі у понад 28 мільярдів", - говорить експерт.

"У підсумку, щоб мати питну воду нормальної якості, Україна має інвестувати значні кошти у модернізацію системи водопостачання та інші пов'язані речі. Причому треба робити це вже сьогодні, адже у XXI столітті цінність цього ресурсу у світі буде лише зростати", - додає він.

Де питна вода в Україні найбрудніша сьогодні?

За даними WaterNet, найкраща якість водопровідної води в Україні у Волинській області, де використовують переважно підземні джерела.

Водночас місцевою проблемою є її висока жорсткість.

Найгірша вода із крана у мешканців Дніпропетровської області - в ній у рази перебільшено вміст марганцю, спостерігається велика кількість органічних забруднювачів, підвищена мутність та окиснюваність.