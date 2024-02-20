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Украинского тренера подозревают в развращении юных футболистов: детали скандала

Венгрия, Вторник 20 февраля 2024 08:45
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Украинского тренера подозревают в развращении юных футболистов: детали скандала Украинца в Венгрии подозревают в развращении несовершеннолетних (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Венгрии тренера-украинца подозревают в изнасиловании несовершеннолетних игроков футбольной академии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Blikk.

Детали скандала

Правоохранители города Вашарошнамен выдали ордер на арест 54-летнего Ласло Немеша, уроженца Берегово (Закарпатье) из-за его бегства из-под домашнего ареста три месяца назад.

Именно Ласло Немеш подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними в футбольной академии в городе Тарпа , где он работал тренером и врачом-массажистом.

Украинского тренера подозревают в развращении юных футболистов: детали скандалаПодозреваемый Ласло Немеш (фото: blikk.hu)

Во время допроса ему предъявлены обвинения в сексуальных действиях над лицом, находившимся под его наблюдением и не достигшим 18 лет.

Указывается, что во время совершения преступлений Немеш ночевал на базе спортивного клуба в другом городе, где ему было поручено надзор и сопровождение 42 украинских детей из Закарпатья.

В ноябре 2022 года он совершил половой акт со спящим несовершеннолетним, повторив это через несколько дней с другим несовершеннолетним. Его держали под арестом до ноября 2023 года, но затем суд назначил уголовное наблюдение, и он исчез 19 ноября 2023 года.

Украинского тренера подозревают в развращении юных футболистов: детали скандалаФутбольная академия в Венгрии (фото: blikk.hu)

Немешу грозит до 15 лет лишения свободы. Он скрылся из дома во время домашнего ареста, арендованного его братом в Тарпе. По информации, ему запрещалось покидать это место, но он должен был появляться еженедельно в полицию, но не выполнил это.

Полиция подозревает, что Ласло сбежал в Украину.

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