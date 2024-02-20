В Угорщині тренера-українця підозрюють у гвалтуванні дітей з футбольної академії: деталі скандалу

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Blikk.

Деталі скандалу

Правоохоронці міста Вашарошнамень видали ордер на арешт 54-річного Ласло Немеша, уродженця Берегове (Закарпаття) через його втечу з-під домашнього арешту три місяці тому.

Саме Ласло Немеш є підозрюваним у сексуальному насильстві над неповнолітніми у футбольній академії в місті Тарпа, де він працював тренером і лікарем-масажистом.

Підозрюваний Ласло Немеш (фото: blikk.hu)

Під час допиту йому висунуто звинувачення у сексуальних діях над особою, яка перебувала під його наглядом і не досягла 18 років.

Вказується, що під час скоєння злочинів Немеш ночував на базі спортивного клубу в іншому місті, де йому доручено було нагляд і супровід 42 українських дітей з Закарпаття.

У листопаді 2022 року він скоїв статевий акт зі сплячим неповнолітнім, повторивши це через кілька днів з іншим неповнолітнім. Його тримали під арештом до листопада 2023 року, але потім суд призначив кримінальний нагляд, і він зник 19 листопада 2023 року.

Футбольна академія в Угорщині (фото: blikk.hu)

Немешу загрожує до 15 років позбавлення волі. Він втік з дому під час домашнього арешту, орендованого його братом у Тарпі. За інформацією, йому заборонялось залишати це місце, але він повинен був з'являтися щотижня в поліцію, але не виконав це.

Поліція підозрює, що Ласло втік до України.