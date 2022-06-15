Утримують в СІЗО РФ: що відомо про викрадену окупантами вчительку з Чернігівської області

Наразі невідомо у чому Вікторію звинувачують.

"Є обмовка від високопоставлених осіб цього СІЗО, що обвинувачують в співпраці з ЗСУ", - каже Ольга Романова.

Як відомо, Вікторії 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики у броварській школі. Під час війни вона поїхала до своїх батьків у Старий Биків.

Як затримали вчительку

Окупанти у телефоні Вікторії побачили повідомлення, де дівчина розповідала про переміщення окупаційних військ.

Близько 15 російських солдатів увірвалися в будинок Вікторії. Вони відвели її нагору, де обшукали її телефон, і вона зізналася, що надсилала інформацію українським силам. Згодом дівчинку бачили усю в синцях.

13 червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу.

Зокрема, родина Вікторії Андруши з неофіційних джерел через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії.

"Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір", - кажуть у організації.

Російська адвокат Ірина Бірюкова 25 квітня намагалися потрапити в ізолятор, де можуть утримувати Андрушу, але персонал відправив її до директора.

Директор СІЗО зателефонував до спецслужб, після чого заявив, що такої людини серед підозрюваних та обвинувачених немає.

"Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату та сказав: "Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених", - йдеться в повідомленні.