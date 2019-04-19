ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вдарив дитину в живіт і потягнув в туалет: деталі буллінга під Херсоном

STYLERЖиття    19.04.2019 - 11:54
Вдарив дитину в живіт і потягнув в туалет: деталі буллінга під Херсоном
Вчитель фізкультури вдарив учня (Колаж РБК-Україна)

Вчитель фізкультури спробував учня вмочити головою в унітаз

У Херсонській області вчитель фізкультури вдарив школяра на очах у його однокласників, а потім потягнув його в туалет. Про інцидент розповіла мама хлопчика Олена, яка звернулася на гарячу лінію протидії буллингу.

Інцидент стався в Дніпрянської ЗОШ Новакаховскої міської ради. Як розповіла мама шестикласника, вони живуть в селі Корсунка та дитина добирається зі школи й у школу автобусом. В той день її синові довелося чекати автобус, так як у нього закінчилися уроки раніше. Він разом з однокласниками вийшов у шкільний двір, де вони влаштували штовханину і пустощі.

"Біля нього почали штовхатися інші учні. Мій син відкрив пляшку з водою, його штовхнули, і він пролив воду на одного з хлопчиків. В цей момент до мого сина підійшов учитель фізкультури і голосно запитав, навіщо він облив водою. Не дочекавшись пояснень, вчитель вдарив мого сина по потилиці зі словами: "А тепер тебе намочимо", потягнув мою дитину в туалет. Слідом за ним побігли однокласники. В туалеті вчитель фізкультури спробував вмочити мого сина в унітаз, дитина пручалася. Після декількох спроб вчитель вдарив дитину кулаком в живіт", - розповіла Олена.

Вдарив дитину в живіт і потягнув в туалет: деталі буллінга під Херсоном

Вчитель фізкультури вдарив дитину кулаком в живіт (pixabay.com)

Вона повідомила, що син не відразу розповів про інцидент, але вона зрозуміла по його поведінці, що щось сталося. Вона почала випитувати, і син все розповів. Після цього Олена зателефонувала класному керівнику. Та порадила їй не поспішати і дочекатися робочого дня.

У понеділок Олена поїхала в школу і зустрілася з директором школи, яка їй розповіла, що її син погано відповідає на уроках і дружить з хлопчиками, у яких погана поведінка.

"Я написала заяву в Новокаховський відділ поліції. А вчитель фізкультури продовжує проводити уроки, в тому числі і в класі мого сина", - додала Олена.

Керівник Херсонської поліції повідомив, що заяву вже взяв під особистий контроль і направив запити у відповідні органи. Поліція проводити перевірку і якщо інформація підтвердиться, то винні понесуть покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інцидент у Волинській школі розлютив українців.

А також розповідали про те, що вчитель християнської етики б'є дітей і обзиває їх чортами.

Вдарили двох дівчаток в обличчя: у Хмельницькому розгорівся скандал через буллінг Під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України учительбулінг
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся