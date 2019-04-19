Вдарив дитину в живіт і потягнув в туалет: деталі буллінга під Херсоном

Вчитель фізкультури вдарив учня (Колаж РБК-Україна)

Вчитель фізкультури спробував учня вмочити головою в унітаз

У Херсонській області вчитель фізкультури вдарив школяра на очах у його однокласників, а потім потягнув його в туалет. Про інцидент розповіла мама хлопчика Олена, яка звернулася на гарячу лінію протидії буллингу.

Інцидент стався в Дніпрянської ЗОШ Новакаховскої міської ради. Як розповіла мама шестикласника, вони живуть в селі Корсунка та дитина добирається зі школи й у школу автобусом. В той день її синові довелося чекати автобус, так як у нього закінчилися уроки раніше. Він разом з однокласниками вийшов у шкільний двір, де вони влаштували штовханину і пустощі.

"Біля нього почали штовхатися інші учні. Мій син відкрив пляшку з водою, його штовхнули, і він пролив воду на одного з хлопчиків. В цей момент до мого сина підійшов учитель фізкультури і голосно запитав, навіщо він облив водою. Не дочекавшись пояснень, вчитель вдарив мого сина по потилиці зі словами: "А тепер тебе намочимо", потягнув мою дитину в туалет. Слідом за ним побігли однокласники. В туалеті вчитель фізкультури спробував вмочити мого сина в унітаз, дитина пручалася. Після декількох спроб вчитель вдарив дитину кулаком в живіт", - розповіла Олена.

Вчитель фізкультури вдарив дитину кулаком в живіт (pixabay.com)

Вона повідомила, що син не відразу розповів про інцидент, але вона зрозуміла по його поведінці, що щось сталося. Вона почала випитувати, і син все розповів. Після цього Олена зателефонувала класному керівнику. Та порадила їй не поспішати і дочекатися робочого дня.

У понеділок Олена поїхала в школу і зустрілася з директором школи, яка їй розповіла, що її син погано відповідає на уроках і дружить з хлопчиками, у яких погана поведінка.

"Я написала заяву в Новокаховський відділ поліції. А вчитель фізкультури продовжує проводити уроки, в тому числі і в класі мого сина", - додала Олена.

Керівник Херсонської поліції повідомив, що заяву вже взяв під особистий контроль і направив запити у відповідні органи. Поліція проводити перевірку і якщо інформація підтвердиться, то винні понесуть покарання.

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