Ударил ребенка в живот и потащил в туалет: детали буллинга под Херсоном

Учитель физкультуры ударил ученика (Коллаж РБК-Украина)

Учитель физкультуры попытался ученика макнуть головой в унитаз

В Херсонской области учитель физкультуры ударил школьника на глазах у его одноклассников, а потом потащил его в туалет. Об инциденте рассказала мама мальчика Елена, которая обратилась на горячую линию противодействия буллингу.

Инцидент произошел в Днепрянской ООШ Новакаховского городского совета. Как рассказала мама шестиклассника, они живут в селе Корсунка и ребенок добирается со школы и в школу автобусом. В тот день ее сыну пришлось ждать автобус, так как у него закончились уроки раньше. Он вместе с одноклассниками вышел в школьный двор, где они устроили толкотню и баловство.

"Возле него начали толкаться другие ученики. Мой сын открыл бутылку с водой, его толкнули, и он пролил воду на одного из мальчиков. В этот момент к моему сыну подошел учитель физкультуры и громко спросил, зачем он облил водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил моего сына по затылку со словами: "А теперь тебя намочим", потянул моего ребенка в туалет. Следом за ним побежали одноклассники. В туалете учитель физкультуры попытался макнуть моего сына в унитаз, ребенок сопротивлялся. После нескольких попыток учитель ударил ребенка кулаком в живот", - рассказала Елена.

Учитель физкультуры ударил ребенка кулаком в живот (pixabay.com)

Она сообщила, что сын не сразу рассказал про инцидент, но она поняла по его поведению, что что-то случилось. Она начала выспрашивать, и сын все рассказал. После этого Елена позвонила классному руководителю. Та посоветовала ей не торопиться и дождаться рабочего дня.

В понедельник Елена поехала в школу и встретилась с директором школы, которая ей рассказала, что ее сын плохо отвечает на уроках и дружит с мальчиками, у которых плохое поведение.

"Я написала заявление в Новокаховский отдел полиции. А учитель физкультуры продолжает проводить уроки, в том числе и в классе моего сына", - добавила Елена.

Руководитель Херсонской полиции сообщил, что заявление уже взял под личный контроль и направил запросы в соответствующие органы. Полиция проводить проверку и если информация подтвердится, то виновные понесут наказание.

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