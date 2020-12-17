Вчені з'ясували, що підчепити COVID-19 в барі легше, ніж у магазині та транспорті

Вчені назвали місця, де більший ризик зразиться COVID-19 (фото: sortiraparis.com)

Ризик заразитися на коронавірус у барах і ресторанах виявився вищим, ніж в громадському транспорті або в магазині. Таких висновків дійшли французькі вчені після проведення епідеміологічного дослідження ComCor про обставини та місця зараження вірусом SARS-CoV-2.

У дослідженні брали участь фахівці Інституту Пастера, Національного фонду медичного страхування (Cnam), Громадської охорони здоров'я Франції та Інституту IPSOS, йдеться на сайті інституту.

Зазначається, що відвідування ресторанів та барів пов'язане з додатковим ризиком заразитися COVID-19, який не спостерігався при відвідуванні магазинів в період контролю за їх роботою.

Також вчені з'ясували, що ризик підхопити інфекцію вищий, коли в домі живе багато людей, особливо якщо серед них є діти шкільного віку.

При цьому дослідники звертають увагу, що у дітей з COVID-19 симптоми практично відсутні, тому їх часто не визначають як джерелоінфекції.

Крім закладів громадського харчування, науковці також виявили зв'язок між додатковим ризиком зараження і відвідуванням спортивних залів. Водночас ризик підчепити коронавірус не підвищують заняття спортом на відкритому повітрі та їзда в громадському транспорті.

У рамках дослідження науковці опитали 25,6 тисячі людей, з яких них 62% були жінки і 72% - люди у віці від 29 до 58 років.

Також у публікації відзначається, що результати дослідження слід "розглядати з великою обережністю", оскільки вони відносяться тільки до періоду комендантської години (карантин).

Раніше повідомлялося, що вчені назвали місця, де особливо високий ризик зараження COVID-19. Так, дослідники з'ясували, що у вузьких приміщеннях, таких як коридори, значно збільшується ризик зараження на коронавірус.

Додамо також, що нещодавно лікар розповіла, як змінився коронавірус з початку епідемії в Україні.