Лікар розповіла, як змінився коронавірус з початку епідемії в Україні

Коронавірус в Україні з початку пандемії став важчий (колаж: РБК-Україна)

Коронавирусне захворювання протікає значно важче у порівнянні з весняним і літнім періодами. В Україні також змінився і вік пацієнтів з COVID-19.

Про це розповіла лікар київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв'ю "Главкому".

За її словами, зараз в лікарні надходять більш важкі пацієнти, ніж влітку. Також коронавірусом почало боліти більше молодих людей.

"Якщо раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні досить молоді. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно", - зазначила Тетяна Мостепан.

Нагадаємо, головний лікар однієї з львівських діагностичних центрів Тарас Жиравецкий розповів, що найбільший ризик зараження COVID-19 - у місцях масового скупчення людей.

Він також зазначив, що в період пандемії святкувати що-небудь варто тільки в колі близької сім'ї. При цьому навіть на урочисті заходи краще збирати не більше 10 осіб.

Раніше колишня заступник міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська розповіла, що щеплення від коронавірусу не позбавляє шансу людини захворіти COVID-19 і не дає 100% гарантії.

Медик підкреслила, що вакцина допоможе запобігти виникненню тяжкої форми хвороби. Це означає, що потім не буде ускладнень.