ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар розповіла, як змінився коронавірус з початку епідемії в Україні

Середа 09 грудня 2020 17:18
Лікар розповіла, як змінився коронавірус з початку епідемії в Україні
Коронавірус в Україні з початку пандемії став важчий (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Коронавирусне захворювання протікає значно важче у порівнянні з весняним і літнім періодами. В Україні також змінився і вік пацієнтів з COVID-19.

Про це розповіла лікар київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв'ю "Главкому".

За її словами, зараз в лікарні надходять більш важкі пацієнти, ніж влітку. Також коронавірусом почало боліти більше молодих людей.

"Якщо раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні досить молоді. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно", - зазначила Тетяна Мостепан.

Нагадаємо, головний лікар однієї з львівських діагностичних центрів Тарас Жиравецкий розповів, що найбільший ризик зараження COVID-19 - у місцях масового скупчення людей.

Він також зазначив, що в період пандемії святкувати що-небудь варто тільки в колі близької сім'ї. При цьому навіть на урочисті заходи краще збирати не більше 10 осіб.

Раніше колишня заступник міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська розповіла, що щеплення від коронавірусу не позбавляє шансу людини захворіти COVID-19 і не дає 100% гарантії.

Медик підкреслила, що вакцина допоможе запобігти виникненню тяжкої форми хвороби. Це означає, що потім не буде ускладнень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьеКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся