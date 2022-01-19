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Вчені з'ясували, яка група крові найбільш схильна до нервових зривів і депресій

Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, що носії однієї з чотирьох груп крові більш схильні до нервових зривів, депресіям, ніж інші.

Про це пише MK з посиланням на дослідження, опубліковані в науковому журналі JAMA Psychiatry.

Як виявилося, ваш тип крові може впливати не тільки на фізичний стан, але і на емоційний.

Дослідники Гарвардського університету кажуть, що люди з найбільш рідкісною, четвертою групою крові АВ(IV) більш схильні до нервових зривів, але не тільки. Також вони мають схильність до захворювань серця і судин.

Це стосується як позитивного, так і негативного резус-факторів

У той же час поєднання четвертої групи і негативного резус-фактора найбільш небезпечно. Для таких людей, на думку дослідників, ризик розвитку недоумства з віком оцінюється у 82%.

Вчені також з'ясували, що люди з цим типом крові частіше за інших скаржаться на дискомфорт і депресію, відчувають себе нещасними.

Групи крові за поширеністю

Вчені зі Стенфордської школи медицини (Stanford School of Medicine), США, відзначають, що різні групи крові є більш чи менш поширеними і розподіляються таким чином:

  • група 0 аb( I), резус позитивний: 37,4%;
  • група 0 аb( I), резус негативний: 6,6%;
  • група Аb (II), резус позитивний: 35,7%;
  • група Аb (II), резус негативний: 6,3%;
  • група Ва (III), резус позитивний: 8,5%;
  • група Ва (III) резус негативний: 1,5%;
  • група АВ (IV), резус позитивний: 3,4%;
  • група АВ (IV), резус негативний: 0,6%.

Раніше вчені також з'ясували, люди з якою групою крові найменше схильні до онкологічних захворювань.

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