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Вчені спростували дієвість популярного препарату проти COVID-19: виявився неефективним

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Середа 20 жовтня 2021 07:03
Вчені спростували дієвість популярного препарату проти COVID-19: виявився неефективним Вчені довели неефективність препарату проти COVID-19 (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В США вчені провели дослідження, яке показало, що Інтерферон бета-1а ніяк не допомагає в лікуванні пневмонії у дорослих коронавірусних пацієнтів.

Про це йдеться у результатах отриманих на фазі III клінічних випробувань цього противірусного препарату, пише The Lancet.

Що показало дослідження

Масштабне дослідження ACTT-3 від Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США проводилося від 5 серпня по 21 грудня 2020 року серед 969 дорослих хворих у 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї. Зазначається, що 60% пацієнтів були білими (32% - латиноамериканці), 17% - чорними, 9% - азіатами, 1% - американськими індіанцями або корінними жителями Аляски.

Також групу випадковим чином дослідники розподілили на дві рівні підгрупи. Одна приймала Інтерферон бета-1а з ремдесивіром, друга - плацебо з ремдесивіром. Важливо, що до кінця випробувань ні учасники, ані дослідники не знали, хто і який режим лікування отримував.

Як виявилось Інтерферон бета-1a у поєднанні з ремдесивіром не перевищував ефективність приймання лише ремдесивіру у госпіталізованих пацієнтів з COVID-пневмонією.

Окрім того, пацієнти, які початково потребували кисневої підтримки, мали гірші результати після лікування Інтерфероном бета-1а в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо.

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