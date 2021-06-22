Вчені виявили новий симптом коронавірусу, який з'являється після щеплення

Як проявляється симптом?

Так, за даними найбільшого у світі дослідження COVID-19 і застосунку для відстеження симптомів, у щеплених пацієнтів інфекція проявляється в першу чергу через часте чхання. Зокрема у нещеплених воно найчастіше вважається ознакою застуди або алергії, а не зараження.

За словами науковці, люди, які щепилися і через деякий час знову захворіли на коронавірус, навіть в легкій формі, також називали чхання одною з ознак хвороби.

Ознаки захворювання на коронавірус?

Окрім того, найпоширенішими ознаками захворювання на коронавірус залишаються висока температура, втрата смаку або нюху, стомлюваність, головний біль, діарея, нежить, плутане дихання і постійний кашель.

Вчені кажуть, що якщо людина зробила щеплення і почала багато чхати без причин, то необхідно залишитися вдома і здати тест на коронавірус. Окрім того, це важливо, якщо людина живе з людьми, які схильні до високого ризику зараження.

Як діє вакцина?

Як відомо, вакцина готує ваш організм до боротьби з інфекцією, вірусом або хворобою. Вони містять неактивні або ослаблені фрагменти патогену, які спричинюють або імітують хворобу.

Окрім того, це спонукає імунну систему розпізнавати інфекцію і виробляти антитіла для боротьби з нею. У більшості людей цей процес відбувається непомітно, але іноді можливі побічні ефекти, як-от біль у місці щеплення або тимчасова лихоманка.