Вчені виявили новий небезпечний вірус: передається через рідини

У Болівії вчені виявили новий вірус, що викликає жар, внутрішні кровотечі, головний біль і ломоту в суглобах. Медики стверджують, що вірус викликає ще й геморагічну лихоманку Чапаре.

Як повідомили Американській спільноті тропічної медицини та гігієни, цей вірус вперше був зафіксований у 2004 році на узбережжі річки Чапаре. Вважалося, що він небезпечний тільки для тварин і його передають гризуни. Захворювання включили в список сімейства аренавірусів, які викликають тропічні захворювання. За першим дослідженням вважалося, що цей вірус не може передаватися від людини до людини.

Але вже у 2019 році в Болівії почалася новий спалах захворювання і жертвами хвороби стали місцеві жителі. Спочатку лихоманку Чапаре виявили у місцевого фермера, а потім виявилося, що від нього заразилися медсестри, які доглядали за пацієнтом під час хвороби.

"Наша робота підтвердила, що молодий ординатор, лікар швидкої допомоги та гастроентеролог заразилися вірусом після контакту з інфікованими пацієнтами, - розповіла епідеміолог Кейтлін Коссабум.

Вчені стверджують, що вірус не зможе вийти за межі одного регіону, оскільки передається винятково через рідини. Серед найбільш поширених симптомів – жар, внутрішні кровотечі, блювання, ломота в суглобах і головний біль. Специфічного лікування від цієї лихоманки не існує і пацієнтам прописують симптоматичну терапію.

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