ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені назвали захворювання, яке підвищує ризик смертності від COVID-19 в три рази

Автор: Анна Шиканова

Вчені з США виявили взаємозв'язок між психічними захворюваннями та ризиком смертності від коронавірусу. Дослідження показало, що люди з шизофренією у 2,7 раза більш схильні до смерті від COVID-19.

Популярні новини

Медики вивчили записи понад 26 тисяч пацієнтів з Нью-Йорка в період з березня по травень 2020 року. Коронавірусом заразилися понад 7 тисяч пацієнтів і серед них лікарі виділили три категорії пацієнтів: з психічними захворюваннями, з афективними розладами та з тривожними розладами. Деталі дослідження опублікували в журналі JAMA Psychiatry.

Серед відібраних історій хвороб дослідники виявили 75 пацієнтів з шизофренією, ще 564 людини страждали афективними розладами й 360 – тривожними розладами. При цьому 864 пацієнти з COVID-19 померли або були переведені в хоспіси протягом 45 днів з моменту встановлення діагнозу.

Після ретельного відбору з урахуванням статі, віку, раси та відомих факторів ризику, медики виявили, що у пацієнтів з шизофренією у 2,7 раза вище ймовірність померти від коронавірусу. А ось зв'язок між афективними та тривожними розладами лікарі не змогли встановити.

Автори дослідження відзначають, що скорочення тривалості життя у хворих з шизофренією зазвичай пов'язують з іншими медичними факторами ризику. Однак після встановленого факту взаємозв'язку шизофренії з ризиком смертності від коронавірусу, потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу, від якого вакцина не захистить.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19Коронавірус