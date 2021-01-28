Вчені назвали захворювання, яке підвищує ризик смертності від COVID-19 в три рази

Вчені з США виявили взаємозв'язок між психічними захворюваннями та ризиком смертності від коронавірусу. Дослідження показало, що люди з шизофренією у 2,7 раза більш схильні до смерті від COVID-19.

Медики вивчили записи понад 26 тисяч пацієнтів з Нью-Йорка в період з березня по травень 2020 року. Коронавірусом заразилися понад 7 тисяч пацієнтів і серед них лікарі виділили три категорії пацієнтів: з психічними захворюваннями, з афективними розладами та з тривожними розладами. Деталі дослідження опублікували в журналі JAMA Psychiatry.

Серед відібраних історій хвороб дослідники виявили 75 пацієнтів з шизофренією, ще 564 людини страждали афективними розладами й 360 – тривожними розладами. При цьому 864 пацієнти з COVID-19 померли або були переведені в хоспіси протягом 45 днів з моменту встановлення діагнозу.

Після ретельного відбору з урахуванням статі, віку, раси та відомих факторів ризику, медики виявили, що у пацієнтів з шизофренією у 2,7 раза вище ймовірність померти від коронавірусу. А ось зв'язок між афективними та тривожними розладами лікарі не змогли встановити.

Автори дослідження відзначають, що скорочення тривалості життя у хворих з шизофренією зазвичай пов'язують з іншими медичними факторами ризику. Однак після встановленого факту взаємозв'язку шизофренії з ризиком смертності від коронавірусу, потрібні додаткові дослідження.

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