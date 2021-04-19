Вчені назвали єдиний шлях передачі коронавірусу: врятує не тільки дистанція

Більшість експертів в області суспільної охорони здоров'я стверджують, що SARS-CoV-2 передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Це переконання ґрунтувалося на традиційному бінарному співвідношенні між крапельною та аерозольною передачею вірусу. Розрахунок був з розміру частинок (менш як 5 мкм) і базувався на тому, що ці частинки можуть залишатись у повітрі протягом тривалого часу і долати відстані від джерела.

Однак респіраторні краплі можуть бути й крупнішими – якщо вони викидаються з джерела при кашлі або чханні. Ці частинки падають на землю і не можуть переміщатися далі, ніж на 1,8 метра.

Саме тому рекомендації суспільної охорони здоров'я були такими: соціальне дистанціювання, обов'язкове миття рук, чищення та обробка поверхонь, масковий режим при скупченні людей.

При цьому за рік пандемії були виявлені випадки інфікування, при яких людина заражалася навіть на значній відстані від джерела вірусу. Деколи люди могли заражатися навіть при знаходженні в сусідніх номерах готелю. І ці випадки ставили під сумнів передачу виключно крапельним шляхом. Також вчені припустили, що вихідні дані могли бути невірними.

"Помилкове припущення про те, що передача через безпосередню близкість передбачає наявність великих респіраторних крапель або фомітів, історично використовувалося протягом десятиліть для заперечення передачі туберкульозу та кору повітряно-крапельним шляхом. Це стало медичною догмою, ігноруючи прямі вимірювання аерозолів і крапель, які виявляють такі недоліки, як переважна кількість аерозолів, що утворюються при дихальній діяльності, і довільна межа в розмірі частинок 5 мкм між аерозолями та краплями, замість правильного кордону 100 мкм", - говориться в новому дослідженні.

І в першу чергу, на думку вчених, потрібно вкладати кошти не в дорогі заходи з дезінфекції поверхонь, а в поліпшення вентиляції в приміщеннях.

"Люди та організації продовжують приділяти пріоритетну увагу дорогим зусиллям з дезінфекції, коли вони могли б вкладати більше ресурсів, щоб підкреслити важливість масок, і вивчити заходи щодо поліпшення вентиляції. Останнє буде більш складним, але може мати більше значення", - підкреслили дослідники.