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Вчені знайшли нову руйнівну функцію COVID-19: гірше, ніж передбачалося

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 10:10
Вчені знайшли нову руйнівну функцію COVID-19: гірше, ніж передбачалося
Коронавірус 2020 - знайшли нову руйнівну функцію COVID-19 (фото: РБК-Україна)

COVID-19 атакує гемоглобін, що призводить до сумних наслідків

Коронавірус 2020 є вкрай небезпечним. Крім раніше перерахованих проблем, до яких він може призвести, COVID-19 також атакує гемоглобіну в еритроцитах, робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Результати масштабного дослідження опубліковані у виданні "Hematology, Transfusion and Cell Therapy".

Коли вчені з Університету Верони (Італія) проаналізували дані 1210 пацієнтів з Covid-19, з'ясували, що у 224 хвороба протікала важко. В них був значно знижений рівень гемоглобіну, який є найважливішим елементом крові.

Подібні дослідження раніше вже проводили китайські біологи. Вони з'ясували, що коронавірус атакує гемоглобін в еритроцитах, робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин.

Як відомо, одним з найбільш серйозних ускладнень Covid-19 вважається гострий респіраторний дистрес-синдром, що виникає, коли рідина накопичується в легенях і кисень не може потрапити в кров.

Тому, за словами вчених, замість штучної вентиляції варто було б застосовувати трансфузії (наприклад, переливання крові або еритроцитів). Таким чином запобігти розвитку важкої хвороби було б значно простіше.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як правильно прати маски, якщо на нову грошей немає.

Ми писали, що експерт висловився про штучне походження COVID-19.

А також про те, чи можна заразитися коронавірусом через їжу і воду.

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