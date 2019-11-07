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Учасниці групи "НЕАНГЕЛИ" посварилися на очах у всіх

STYLERТелешоу    07.11.2019 - 16:31
Учасниці групи "НЕАНГЕЛИ" посварилися на очах у всіх
Слава Камінська і Віка Смеюха посварилися на "Лізі сміху" (фото: facebook.com/neangely.official)

Слава Камінська і Віка Смеюха посварилися на зйомках "Ліги сміху"

Учасниці групи "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська і Віка Смеюха посварилися на очах у всіх - під час зйомок шоу "Ліга сміху".

Як розповіли у прес-службі студії "Квартал 95", "НЕАНГЕЛИ" стали гостями в музичному конкурсі. За правилами проекту Віка і Слава повинні були виконати перші рядки своїх хітів, а команди - їх смішно продовжити.

Саме під час конкурсу учасниці групи посварилися на очах у всіх глядачів і зіркових тренерів. Це помітив і ведучий проекту Євген Кошовий.

"Я дивлюся, у вас "дружний" такий колектив, дівчатка", - сказав лідер "Кварталу 95".

Учасниці групи &quot;НЕАНГЕЛИ&quot; посварилися на очах у всіх

Слава Камінська і Віка Смеюха взяли участь у зйомках "Ліги сміху" (фото: kvartal95.com)

До речі, учасниці "НЕАНГЕЛІВ" швидко помирилися і зізналися, що вони в захваті від "Ліги сміху".

"Не пропустіть випуск з нашою участю вже в цю п'ятницю, адже це було весело, весело і з гумором! Ви почуєте цікаві інтерпретації наших пісень (з небанальними закінченнями), побачите нас в незвичайному амплуа (не так часто ми жартуємо на сцені) і, звичайно ж, зарядитесь класним настроєм. На зйомках ми отримали масу задоволення і впевнені, що ви відчуєте це через екран! До речі, дуже приємно, що після зйомок нам сказали, що це була одна з найбільш веселих передач із зірковими гостями. Так що це варто побачити!" - прокоментували свою участь в "Лізі сміху" Віка і Слава.

Слава Камінська і Віка Смеюха взяли участь у зйомках "Ліги сміху" (фото: kvartal95.com)

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