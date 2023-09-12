Участницу "Мисс Украина 2023" подозревают в сотрудничестве с Россией: в сети разгорается скандал (фото)

В Украине стартовало голосование за "Мисс Украина 2023". Победительница будет представлять наше государство на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023". Но одну из участниц украинцев стали подозревать в сотрудничестве с Россией и дружбе с россиянами.

Что не так с конкурсом "Мисс Украина 2023" - читайте ниже в материале Styler.

Детали скандала

Одна из участниц конкурса Ксения Магера вызвала ноту сомнений у украинцев. В том числе и потому, что девушка давно не проживает в Украине и не упоминает о полномасштабной войне никоим образом.

Так, например, 8 марта 2022 года она пожелала подписчикам "находить причины для радости, несмотря ни на что". И, конечно, закрыла комментарии.

Ксения Магера не упоминает о войне в Украине (скриншот: Styler)

В своем Instagram девушка опубликовала пост, где призвала подписчиков голосовать за нее. Комментарий к нему оставила стилистка Нина Липкина, которая является россиянкой, хотя и проживает за границей.

Российская стилистка хочет голосовать за Ксению в конкурсе (фото: instagram.com/luzannnn)

Кстати, судя по всему, российская стилистка достаточно близкая знакомая Ксении, ведь комментирует чуть ли не каждое ее фото.

Украинка поддерживает связи с россиянами (скриншот: Styler)

Кроме того, на странице Ксении есть фотографии из ресторана российского олигарха Новикова, который был "доверенным лицом" Путина на выборах в 2012 и 2018 годах.

Ксения отдыхает в ресторане российского бизнесмена (фото: instagram.com/luzannnn)

Сейчас всю эту информацию участница убрала со своей страницы, закрыла комментарии для просмотра и изменила геолокации.

Магера закрыла комментарии и изменила геолокацию из фотографии (скриншоты: Styler)

Как отреагировали украинцы

Такие подробности из жизни кандидатки на титул "Мисс Украина 2023" изрядно шокировали и возмутили пользователей социальных сетей. А девушки, участвовавшие в кастингах на конкурсе, рассказали свою правду.

"В 2021 году на кастинге "Мисс Украина" мне сообщили, чтобы я не говорила по-украински, потому что новый владелец конкурса из России, и он не будет понимать меня. На самом кастинге Орлов (российский бизнесмен, спонсор конкурса до 2022 года – ред.) задавал мне вопросы личного характера, а именно, сколько лет я в отношениях со своим парнем", - написала украинская модель Карина Валешна.

Бывшая участница конкурса рассказала о нем всю правду (скриншот: Styler)

"Собрание работниц дубайской биржи труда, извините, и пузатых дядей из РФ, которые их покупают за 5 рублей на островах. Конкурс сфабрикован и гнилой лет 10 так точно. Можете меня назвать обиженной, но отказалась от участия 4 года назад после того, как мне объявили "условия" отбора на 50-ку даже. Бордель - и то более чистое место", - рассказала другая украинская модель Анна Кошкина.

Бывшая участница конкурса рассказала о нем всю правду (скриншот: Styler)

Пока официального ответа от организаторов, других участниц или от самой Ксении не было.