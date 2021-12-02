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Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річному підлітку обрали запобіжний захід

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Харків, Четвер 02 грудня 2021 22:29
Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річному підлітку обрали запобіжний захід Колаж РБК-Україна: суд виніс вирок 13-річному підлітку, якого визнали винним у вбивстві 6-річної дівчинки
Автор: Роман Мирончук

У Харківській області суд обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, якого визнали винним у вбивстві 6-річної Мирослави у селищі Старий Салтів. Хлопця на 3 роки відправили до навчально-виховного закладу для дітей та підлітків.

Про це повідомляти в офісі генерального прокурора.

Варто зазначити, що хлопець свою провину визнав частково. У прокуратурі заявили, що через те, що підсудний занадто малий для кримінальної відповідальності і це максимальне покарання, яке може бути в такому віці.

Прокурори в суді довели, що 28 липня 2021 року 13-річний підліток убив 6-річну дівчинку, яка жила з ним в одному будинку.

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річному підлітку обрали запобіжний захід

6-річна Мирослава

Поліція виявили тіло дитини в покинутому приміщенні з ознаками насильницької смерті. На тілі дівчинки були садна, також діагностовано травму голови.

Нагадаємо, що сім'я Мирослави подала позов до сім'ї підозрюваного 13-річного підлітка, а також окремо до державних органів, від яких вимагають 100 мільйонів гривень моральної компенсації.

Вбиті горем батьки дівчинки вважають, що до трагедії призвела бездіяльність посадових осіб. Мова йде про місцеві органи самоврядування, поліцейських, працівників освіти, соціальних служб.

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