Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річному підлітку обрали запобіжний захід

У Харківській області суд обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, якого визнали винним у вбивстві 6-річної Мирослави у селищі Старий Салтів. Хлопця на 3 роки відправили до навчально-виховного закладу для дітей та підлітків.

Про це повідомляти в офісі генерального прокурора.

Варто зазначити, що хлопець свою провину визнав частково. У прокуратурі заявили, що через те, що підсудний занадто малий для кримінальної відповідальності і це максимальне покарання, яке може бути в такому віці.

Прокурори в суді довели, що 28 липня 2021 року 13-річний підліток убив 6-річну дівчинку, яка жила з ним в одному будинку.

6-річна Мирослава

Поліція виявили тіло дитини в покинутому приміщенні з ознаками насильницької смерті. На тілі дівчинки були садна, також діагностовано травму голови.