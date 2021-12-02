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Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнему подростку выбрали меру пресечения

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Харьков, Четверг 02 декабря 2021 22:29
Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнему подростку выбрали меру пресечения Коллаж РБК-Украина: суд вынес приговор 13-летнему подростку, которого признали виновным в убийстве 6-летней девочки
Автор: Роман Мирончук

В Харьковской области суд избрал меру пресечения 13-летнему подростку, которого признали виновным в убийстве 6-летней Мирославы в поселке Старый Салтов. Парня на 3 года отправили в учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Стоит отметить, что парень свою вину признал частично. В прокуратуре заявили, что из-за того, что подсудимый слишком мал для криминальной ответственности и это максимальное наказание, которое может быть в таком возрасте.

Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 года 13-летний подросток убил 6-летнюю девочку, которая жила с ним в одном доме.

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнему подростку выбрали меру пресечения

6-летняя Мирослава

Полиция обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти. На теле девочки были ссадины, также диагностирована травма головы.

Напомним, что семья Мирославы подала иск к семье подозреваемого 13-летнего подростка, а также отдельно в государственные органы, от которых требуют 100 миллионов гривен моральной компенсации.

Убитые горем родители девочки считают, что к трагедии привело бездействие должностных лиц. Речь идет о местных органах самоуправления, полицейских, работников образования, социальных служб.

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