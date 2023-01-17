В Uber сказали, что сделают с водителем-украинофобом, который в Виннице угрожал пассажиркам

На днях в Виннице водитель Uber отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке . Более того, он даже позволил себе угрожать женщинам, которые вызвали авто с помощью популярного приложения.

Но, как рассказали Styler в пресс-службе Uber, компания обязательно накажет украинофоба.

Поведение мужчины разозлило не только пассажирок, но и пользователей социальных сетей. Некоторые даже предположили, что никакой ответственности за нарушение закона во время военного положения хам не понесет.

В частности представители Uber признали, что поведение водителя, описанное в сообщении и зафиксированное пассажирками на видео, "абсолютно неприемлемо и противоречит закону".

"В таких случаях мы принимаем решительные меры и удаляем водителя с платформы", - пояснили представители сервиса.

В компании также добавили, что сейчас их специалисты "работают над разрешением этой ситуации для того, чтобы пользователи в Украине получали как можно лучший опыт".

Добавим, что в прошлом году из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины компания Uber решила уйти с российского рынка.

В западных СМИ еще в конце февраля 2022 года появилась информация, что автомобильный агрегатор ускоряет выход из совместного с "Яндексом" предприятия MLU BV. Также из РФ ушли региональные менеджеры американской компании.

Uber поддерживает Украину и украинский народ. Например, сервис обеспечил более 100 тысяч бесплатных поездок украинским беженцам, семьям ВПЛ и гуманитарным работникам, предоставил бесплатный транспорт для медиков и пациентов украинских больниц, передал на нужды украинцев более пяти миллионов долларов.

"Народ Украины как никогда нуждается и заслуживает поддержки мира. Uber будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году, и до тех пор, пока будет продолжаться война", - говорится в декабрьском заявлении компании.