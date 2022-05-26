"У нас немає ніякої альтернативи, крім боротьби": Зеленський показав проникливі фото війни

Вже більше трьох місяців Україна бореться з Росією, яка вторглася на територію нашої країни 24 лютого 2022 року. Президент Володимир Зеленський вкотре нагадує всьому світу про те, за що борються українці.

"У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись. І перемогти. Звільнити нашу землю й наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось. А все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", - підписав знімки Зеленський.

Володимир Зеленський показав фото України у війні (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

У коментарях користувачі підтримали главу України і написали, що українці зараз це приклад всьому світу.