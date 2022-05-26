"У нас немає ніякої альтернативи, крім боротьби": Зеленський показав проникливі фото війни
Вже більше трьох місяців Україна бореться з Росією, яка вторглася на територію нашої країни 24 лютого 2022 року. Президент Володимир Зеленський вкотре нагадує всьому світу про те, за що борються українці.
Красномовні фото глава держави опублікував на сторінці в Facebook.
"У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись. І перемогти. Звільнити нашу землю й наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось. А все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", - підписав знімки Зеленський.
Володимир Зеленський показав фото України у війні (фото: facebook.com/zelenskiy.official)
У коментарях користувачі підтримали главу України і написали, що українці зараз це приклад всьому світу.
- Українці приклад всьому світу, як треба любити свою батьківщину.
- Нехай Бог благословить усіх українців та їхнього Президента Володимира Зеленського.
- Згідна з паном президентом, іншого виходу нема. Віримо в нашу Перемогу.
- Крокуємо до перемоги, Україна понад усе!
Як ми раніше писали, Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ.
Читайте також, історію, як тяжкопоранений боєць чотири дні пролежав один і вижив.