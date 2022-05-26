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"У нас немає ніякої альтернативи, крім боротьби": Зеленський показав проникливі фото війни

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Четвер 26 травня 2022 14:41
"У нас немає ніякої альтернативи, крім боротьби": Зеленський показав проникливі фото війни Фото: українці борються за право жити (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Людмила Жукова

Вже більше трьох місяців Україна бореться з Росією, яка вторглася на територію нашої країни 24 лютого 2022 року. Президент Володимир Зеленський вкотре нагадує всьому світу про те, за що борються українці.

Красномовні фото глава держави опублікував на сторінці в Facebook.

"У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись. І перемогти. Звільнити нашу землю й наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось. А все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", - підписав знімки Зеленський.

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У коментарях користувачі підтримали главу України і написали, що українці зараз це приклад всьому світу.

  • Українці приклад всьому світу, як треба любити свою батьківщину.
  • Нехай Бог благословить усіх українців та їхнього Президента Володимира Зеленського.
  • Згідна з паном президентом, іншого виходу нема. Віримо в нашу Перемогу.
  • Крокуємо до перемоги, Україна понад усе!

Як ми раніше писали, Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ.

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Володимир Зеленський
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