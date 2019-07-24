Замість тюрми - підвищення: секс-скандал в ЗСУ набирає нових обертів

Скандал у ЗСУ через сексуальні домагання (Колаж РБК-Україна)

Полковник, які знущався над дівчатами у військовій частині, так і не поніс покарання

Скандал у військовій частині Хмельницької області з сексуальними домаганнями полковника Віктора Іваніва до лейтенанта Валерії Сікал прогримів в 2019 році не тільки на всю Україну, але і на весь світ. Молода дівчина знайшла в собі сили розповісти відверто про те, як полковник над нею знущався і по суті калічив її нездійсненними завданнями за те, що вона відмовила йому в інтимній близькості.

Слідом за нею ще вісім дівчат написали заяву про домагання полковника. Навесні 2019 року історія стала відома також у США, так як у New York Times вийшла стаття про українську жінку-військову, яка бореться проти сексуального насильства.

"Постійне приниження, брудні натяки і психологічне насильство я терпіла майже рік. Віктор Іванів наказував, що я повинна робити йому добре, задовольняти його в сексуальному плані. Намагався мене обійняти, притиснути до себе, погладити по нозі, за руки взяти. За слухняність і інтимні відносини командир обіцяв стрімку кар'єру, а коли відмовляла – ще більше знущався. Було навіть таке, що викликав мене на службову квартиру, як дівчину за викликом: ось тут керівник, його треба обслужити. На що я відповіла, що таким наказам не підкоряюся і втекла. Мені було противно. Своєму чоловікові я зізналася не відразу – терпіння скінчилося, коли командир не відпустив на лікарняний, хоча я була після операції. Я розповіла все коханому, а потім написала заяву в правоохоронні органи", - розповіла Валерія Сикал.

Навіть після того, як з'явилися інші дівчата, які підтвердили слова Сікал, Віктор Іванів продовжував все спростовувати і відмовлявся спілкуватися з пресою.

Голова Вінницької громадської організації "Ревізія влади" Віталій Павловський, який допомагав Валерії Сікал з самого початку, повідомив, що після перевірки Генштабу ЗСУ, доказів насильства не знайшли. А буквально днями він повідомив, що отримав документ, в якому зазначено, що Віктора Іваніва замість в'язниці підвищили по службі і тепер він служить у Генеральному штабі ЗСУ.

"Досі триває кримінальне провадження за заявою Валерії Сікал щодо сексуальних домагань. Ним займаються правоохоронні органи Хмельницької області, дівчина неодноразово давала свідчення. Більш того, у військовій частині провели аудиторську перевірку і виявили масові порушення і розтрати. Чи буде хтось взагалі за це відповідати? Але замість зняття з посади, полковника Іваніва підвищили, про що зазначено у відповідному наказі. Ми були готові до такого повороту, бо чули, що у скандального офіцера є "покровителі" у керівній гілці Міноборони. Це дно української армії. Корупцію та кумівство ніхто не скасовував, навіть під час війни. Втім, ми не здаємося", - розповів Павловський і висловив надію на те, що в історію втрутиться Володимир Зеленський та його прес-секретар Юлія Мендель, так як саме вона написала статтю про Сікал для американського видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секс-скандал у ВСУ отримав дивний поворот і жертва отримала покарання.

А також розповідали про те, що з'явилися нові шокуючі подробиці секс-скандалу в ЗСУ.