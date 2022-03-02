Тисячі людей перекрили дорогу в Енергодарі, щоб не дати окупанту захопити Запорізьку АЕС

Російські війська підійшли до Енергодару з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС. Аби завадити цьому, тисячі людей вийшли перекрити окупантові шлях. Дорогу до міста також перекрили важкою автомобільною технікою.

"Місто, у якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами. Громадяни вийшли на дорогу та не пропускають окупантів до АЕС, яку також охороняють герої Національної Гвардії України", - говориться в підписі до відео.

В Збройних силах запевняють, що снаряди не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, проте можуть зачепити трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС.