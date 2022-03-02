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Тисячі людей перекрили дорогу в Енергодарі, щоб не дати окупанту захопити Запорізьку АЕС

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Енергодар, Середа 02 березня 2022 12:48
Тисячі людей перекрили дорогу в Енергодарі, щоб не дати окупанту захопити Запорізьку АЕС Колаж РБК-Україна: В Енергодарі люди перекрили дороги
Автор: Світлана Мащенко

Російські війська підійшли до Енергодару з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС. Аби завадити цьому, тисячі людей вийшли перекрити окупантові шлях. Дорогу до міста також перекрили важкою автомобільною технікою.

Про це повідомляє ЗСУ.

"Місто, у якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами. Громадяни вийшли на дорогу та не пропускають окупантів до АЕС, яку також охороняють герої Національної Гвардії України", - говориться в підписі до відео.

В Збройних силах запевняють, що снаряди не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, проте можуть зачепити трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС.

Зазначимо, що Росія вже встигла звітувати про захоплення Запорізької АЕС. Ця інформація виявилася фейком.

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