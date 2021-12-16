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Тисяча за вакцинацію: як у ПриватБанку оформити картку для виплати (детальна інструкція)

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Четвер 16 грудня 2021 17:36
Тисяча за вакцинацію: як у ПриватБанку оформити картку для виплати (детальна інструкція) Колаж РБК-Україна: яка процедура оформлення картки в ПриватБанку для отримання тисячі гривень за вакцинацію
Автор: Володимир Костирін

В Україні отримати бонусну тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу можна через ПриватБанк, де вже запустили послугу з оформлення віртуальної картки та нарахування виплат. Як же скористатися сервісом і коли надійдуть кошти? Давайте розберемося.

Яка процедура відкриття картки для "ковідної тисячі" через ПриватБанк і детальна інструкція - в матеріалі нижче.

Як отримати карту "єПідтримка" в ПриватБанку

  • перша і головна умова - отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 (дві дози і наявність "зеленого" сертифіката)
  • щоб відкрити віртуальну карту "єПідтримка" для нарахування 1 тисячі гривень від держави клієнти ПриватБанку повинні оновити сервіс "Приват24" до останньої версії (можна за посиланням https://bit.ly/Privat24_markets);
  • далі потрібно зайти у вкладку "Гаманець"...
  • натиснути меню "Додати"...
  • і там вибрати карту "єПідтримка"
  • потім потрібно підписати заяву на відкриття карти, щоб дані надійшли в мобільний додаток "Дія", дати згоду на обробку персональних даних за законом.

Тисяча за вакцинацію: як у ПриватБанку оформити картку для виплати (детальна інструкція)

Тисяча гривень від Мінекономіки буде зарахована з 19 грудня, коли в країні стартують виплати за державною програмою.

Звернути увагу:

  • карту можна відкрити тільки через додаток Приват24;
  • можна відкрити карту "єПідтримка" Приватбанку і потім вибрати в "Дії" ту карту, яка вам буде зручніше;
  • послуга "єПідтримка" доступна, починаючи з версії "Дії" 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android.

Тисяча за вакцинацію: як у ПриватБанку оформити картку для виплати (детальна інструкція)

Як отримати карту в інших банках

Крім Приватбанку, зараз до державної програми по "ковідній тисячі" підключені такі фінустанови-партнери: А-Банк, Альфа Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, monobank. Але надалі перелік банків буде збільшуватися в міру їх підключення до "єПідтримки".

Ощадбанк:

  • клієнти банку можуть оформити картку "єПідтримка" через Ощад 24/7. Для цього в головному меню сервісу вгорі праворуч потрібно натиснути "+" і вибрати "Замовити карту" - "єПідтримка";
  • з 19 грудня в додатку "Дія" (розділ "Послуги") слід подати заявку на отримання коштів, вибрати відкриту карту "єПідтримка та очікувати зарахування коштів.

Альфа Банк:

  • потрібно оформити картку в Sense SuperApp (ось урл: https://old.alfabank.ua/sense-superapp/);
  • ввести свій номер телефону і пройти ідентифікацію з "Дією" (займе близько 5 хвилин);
  • активувати карту, встановивши ПІН-код, і додай її в Apple Pay / Google Pay.
  • потім в додатку "Дія" з 19 грудня потрібно вибрати карту Альфа-Банку для отримання 1 тисячі гривень.

monobank:

  • У Монобанку відсьогодні, 16 грудня, вже почали виплачувати по 1 тисячі гривень вакцинованим клієнтам. Як оголосив співзасновник фінустанови Олег Гороховський у своєму Telegram, найближчим часом гроші отримають ті, хто подав заявки на тестування програми "єПідтримка" в додатку "Дія".
  • "З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в "Дії") будемо зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки "Дією"", - розповів він.

На що можна буде витратити "тисячу Зеленського"

Віртуальну 1 тисячу гривень від держави за вакцинацію від коронавірусу громадяни можуть витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
  • покупку книг (тільки в книжкових магазинах).

Звернути увагу:

  • Гроші можна використовувати тільки протягом 4 місяців - залишок від суми через зазначений період часу повернеться державі;
  • Знімати ці гроші з рахунку або поповнювати/переказувати на інші рахунки не вийти.

Відео: Як оформити послугу "єПідтримка" і отримати тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19

Як повідомлялося раніше, віртуальні карти для отримання тисячі гривень за вакцинацію вже оформили понад мільйон українців.

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