Туман в голове: врач назвала 5 причин, вызывающих это состояние
Туман в голове – это ощущение "нечеткости", словно в голове вата. Это умственная вялость, когда вы забываете слова, становитесь невнимательнее, медленнее думаете и вам труднее делать свои дела.
Что вызывает туман в голове и что поможет его избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Анны Чередниченко в Instagram.
Причины возникновения тумана в голове
Стресс. Приводит к изменениям вещества мозга, нарушение памяти и внимания.
Плохие привычки сна. Регулярный сон менее 4 часов отнимает у вас 8 часов жизни. Спать более 9-10 часов тоже нехорошо для памяти.
Плохое питание. Сахар и насыщенные жирные кислоты - убийцы памяти. А если в рационе не хватает овощей и фруктов, добавляется еще дефицит важных витаминов.
Лекарство. Спросите своего врача, могут ли ваши постоянные лекарства ухудшать вашу память.
Ковид. В последнее время количество больных с мозговым туманом после ковида значительно возросло, и эти осложнения не зависят от тяжести инфекции.
Что можно сделать с туманом в голове
Конечно, идти к врачу, чтобы пройти тесты на память и проверить показатели крови. Также следует уделить внимание своей жизни:
- Наладить гигиену сна
- Заняться спортом и прогулками
- Сбалансировано питаться
- Отдыхать
- Тренировать память
- Пить лекарство, если выражены нарушения
Также врач советует полезные витамины и минералы, которые следует принимать после согласования с врачом: витамин Д, С, В12, фолиевая кислота, омега-3, коэнзим Q10, магний, цинк и железо.
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